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Больше 40% красноярцев готовы сменить профессию

Больше 40% красноярцев готовы сменить профессию
Иллюстрация: pixabay.com

Почти 50% жителей Красноярска находятся в поиске дополнительного источника дохода. Многие собираются заняться этим в самое ближайшее время.Об этом рассказали специалисты «Авито».

#НОВОСТИ

Ради смены профессии красноярцы готовы идти на переобучение. Растет спрос на курсы переподготовки — за них горожане готовы платить. Особо популярна учеба в формате онлайн.

Больше всего жителей нашего города привлекает сфера IT, а также торговля, маркетинг, реклама, услуги в сфере красоты и здоровья.

А более 70% красноярцев задумались о том, чтобы монетизировать свое хобби.

В целом такая тенденция прослеживается по всей Сибири. 57% сибиряков готовы учиться, чтобы сменить профессию или начать свой бизнес.

Зарабатывать за счет своего хобби мечтают более 80% жителей Сибири. Большинство уверено, что сможет реализовать свои планы уже в ближайшее время.

Наиболее оптимистично на эту возможность смотрят молодые люди от 18 до 24 лет (60 процентов от опрошенных).

Ранее DK.RU сообщал, что 93% красноярцев не уверены в своем финансовом положении — это побуждает искать еще один источник доходов. Тех, кого устраивает их финансовое положение, лишь 5%.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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