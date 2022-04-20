Больше 40% красноярцев готовы сменить профессию
Почти 50% жителей Красноярска находятся в поиске дополнительного источника дохода. Многие собираются заняться этим в самое ближайшее время.Об этом рассказали специалисты «Авито».
Ради смены профессии красноярцы готовы идти на переобучение. Растет спрос на курсы переподготовки — за них горожане готовы платить. Особо популярна учеба в формате онлайн.
Больше всего жителей нашего города привлекает сфера IT, а также торговля, маркетинг, реклама, услуги в сфере красоты и здоровья.
А более 70% красноярцев задумались о том, чтобы монетизировать свое хобби.
В целом такая тенденция прослеживается по всей Сибири. 57% сибиряков готовы учиться, чтобы сменить профессию или начать свой бизнес.
Зарабатывать за счет своего хобби мечтают более 80% жителей Сибири. Большинство уверено, что сможет реализовать свои планы уже в ближайшее время.
Наиболее оптимистично на эту возможность смотрят молодые люди от 18 до 24 лет (60 процентов от опрошенных).
Ранее DK.RU сообщал, что 93% красноярцев не уверены в своем финансовом положении — это побуждает искать еще один источник доходов. Тех, кого устраивает их финансовое положение, лишь 5%.
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