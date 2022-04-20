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Сеть семейных поликлиник «Сантем» приросла третьим филиалом в Красноярске

Сеть семейных поликлиник «Сантем» приросла третьим филиалом в Красноярске
Иллюстрация: предоставлено сетью поликлиник «Сантем»

Сеть семейных поликлиник «Сантем», которая с 2016 года развивает в Красноярске новый для города формат оказания медицинской помощи - семейных врачей, запустила новую клинику.

#БИЗНЕС
Новая поликлиника «Сантем» открылась в Железнодорожном районе, по адресу Ладо Кецховели, 20. В третьем филиале прием пациентов уже ведут семейные врачи и узкие специалисты. Также в клинике доступны все виды диагностики и процедурный кабинет. 
Наша основная миссия - помогать! Мы с особой заботой относимся абсолютно к каждому пациенту. Хочется быть ближе, быть доступнее, чтобы как можно больше людей смогли получать медицинские услуги на высоком уровне, поэтому сеть наших поликлиник растёт. Третий филиал готовился к открытию около года, позади огромная работа всей команды, - рассказала DK.RU директор медицинского объединения «Сантем» Жанна Дорошенко. 
На данный момент в «Сантеме» на Кецховели доступно более 20 направлений. В планах - открытие новых кабинетов, новых направлений и дополнительный набор медспециалистов.
В ближайшем будущем планируем развитие третьей поликлиники: открытие новых блоков, новых кабинетов, направлений. Мы благодарны за доверие, которое чувствуем со стороны наших пациентов, это самое ценное и самое важное достижение, которое позволяет не останавливаться, а двигаться только вперёд! - уточнила Жанна Дорошенко. 
Напомним, два других филиала сети поликлиник «Сантем» работают на Ярыгинской набережной и в Покровке. В медицинское объединение «Сантем» помимо сети поликлиник входит и университет «Сантем». 
Проект «Сантем» в лице Жанны Дорошенко несколько раз становился претендентом на премию «Человек года» издания «Деловой квартал» в номинации «Частная медицина»
 
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В этом году сети поликлиник «Сантем» исполнилось пять лет. Это значимое событие не только для команды, которая ежедневно оказывает медицинскую помощь красноярцам, но и для всего города в целом.

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Сеть семейных поликлиник «Сантем» развивает в Красноярске принципиально новый для города формат оказания медицинской помощи — семейных врачей.

 
Автор: Петр Савельев
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