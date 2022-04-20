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В Красноярске появится новый сквер «Полтавский». На месте аварийных зданий

В Красноярске появится новый сквер «Полтавский». На месте аварийных зданий
Иллюстрация: krskstate.ru

Строительства нового сквера началось в мкр Пашенный. На участке 1,7 га раньше располагались аварийные деревянные жилые дома. Ветхую застройку снесли, территорию расчистили от строительного мусора.

#НОВОСТИ

В сквере появятся детские площадки, спортивный комплекс и площадка для выгула собак. Кроме того, там оборудуют кольцевые дорожки для велосипедистов и роллеров.

Особое внимание проектировщики уделили выбору покрытий для отдельных зон сквера и системе освещения и видеонаблюдения.

Мэр Красноярска Сергей Еремин, которые проинспектировал ход строительства, заявил, что «Полтавский» — не единственный новый рекреационный объект в Свердловском районе

«Этим летом начнем создание и первого сквера в микрорайоне Водники, вблизи молодёжного Центра технического проектирования по улице Тимошенкова», — подчеркнул глава города.

Ране мэрия Красноярска рассказала о том, что на Пашенном построят мост за 162 млн рублей. Работы на объекте будет вести «Красноярская дорожно-строительная компания».

DK.RU также сообщал, что новое пространство для отдыха этой весной появится на острове Татышев. Там откроется пляжно-развлекательный комплекс.

В зоне отдыха разместят три бассейна с подогревом, фуд-корты, шезлонги и детскую площадку.

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Автор: Юлия Тарабан
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