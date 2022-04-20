Футболисты забили улицы Красноярска автомобилями
Весь вечер 20 апреля центр Красноярска простоял в огромной пробке. Причина — футбольный матч «Енисея» с «Рубином».
Напомним, в Красноярске проходит кубок России по футболу. Местный «Енисей» играл с казанским «Рубином» и прошел в полуфинал со счетом 3:1. Повышенный интерес болельщиков к этой игре стал причиной многокилометровых транспортных заторов практически на всех центральных улицах. Девятибалльные пробки наблюдались на улицах Карла Маркса, Вейнбаума, Дубровинского, Сурикова и других.
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