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Парад, салют, концерты: Красноярск готовится к Дню Победы

Парад, салют, концерты: Красноярск готовится к Дню Победы
Иллюстрация: drive2.ru

Программа торжеств 77-й годовщины победы в ВОВ опубликована в Telegram-канале руководителя агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края Ирины Брежневой.

#НОВОСТИ

Начнут празднование 9 Мая с возложения цветов к Вечному огню на площади Победы.

Парад военной техники пройдет на площади Революции с 11:30 до 12:30, а с 13:30 запланировано шествие «Бессмертного полка». Впервые с начала пандемии оно пройдет в очном формате.

Вечером красноярцев ожидают два концерта: первый с 16:00 до 19:00, он пройдет на Театральной площади. Второй, с 20:00 до 22:00, состоится на площади Мира. 

Завершится празднование Дня Победы салютом

Напомним, в прошлом году из-за пандемийных ограничений праздничные мероприятия на 9 Мая не были массовыми. Горожане могли присоединиться к федеральной акции «Сад памяти», принять участие и «Окнах Победы» и 55-й легкоатлетической эстафете. 

В течение дня на улицах выступали духовые оркестры, курсировали автомобили с песнями военных лет, а во Дворцах культуры проходили праздничные концерты. 

Ранее DK.RU сообщал, что Красноярскому «Мемориалу Победы» передали наследие Евгения Абалакова.

Сейчас в музее будут изучать поступившие экспонаты, после чего решат организовывать ли отдельную экспозицию.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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