Информация под защитой: ИТ-специалисты соберутся на специальный форум

26 апреля ИТ-специалисты соберутся на первый Красноярский форум информационной безопасности. В мероприятии примут участие ведущие производители средств защиты информации.

Главными станут вопросы изменения рынка информационной безопасности в современных условиях и вопросы импортозамещения.

Поговорят также о том, как сформировать диалог между производителями и заказчиками, чтобы достигнуть лучших результатов в сфере защищённости информации.

В правительстве Красноярского края отметили, что информационная безопасность стала одной из актуальных проблем современности

«Системная работа в этом направлении ведется в рамках одноименного регионального проекта нацпроекта „Цифровая экономика России“. Сегодня мы готовы поделиться своим опытом и послушать экспертов из других регионов, чтобы ещё качественнее реализовывать мероприятия по информационной безопасности», — рассказал Николай Распопин, министр цифрового развития региона.

Присоединиться к мероприятию приглашают собственников, руководителей предприятий, руководителей и специалистов в сферах информационных технологий и информационной безопасности со всего Сибирского федерального округа.

Ранее DK.RU сообщал, что власти Красноярского края ищут правообладателей облачного программного обеспечения для участия в программе цифровизации малого и среднего бизнеса.

ПО должно быть включено в реестр отечественного.

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