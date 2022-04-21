Информация под защитой: ИТ-специалисты соберутся на специальный форум
26 апреля ИТ-специалисты соберутся на первый Красноярский форум информационной безопасности. В мероприятии примут участие ведущие производители средств защиты информации.
Главными станут вопросы изменения рынка информационной безопасности в современных условиях и вопросы импортозамещения.
Поговорят также о том, как сформировать диалог между производителями и заказчиками, чтобы достигнуть лучших результатов в сфере защищённости информации.
В правительстве Красноярского края отметили, что информационная безопасность стала одной из актуальных проблем современности
«Системная работа в этом направлении ведется в рамках одноименного регионального проекта нацпроекта „Цифровая экономика России“. Сегодня мы готовы поделиться своим опытом и послушать экспертов из других регионов, чтобы ещё качественнее реализовывать мероприятия по информационной безопасности», — рассказал Николай Распопин, министр цифрового развития региона.
Присоединиться к мероприятию приглашают собственников, руководителей предприятий, руководителей и специалистов в сферах информационных технологий и информационной безопасности со всего Сибирского федерального округа.
Ранее DK.RU сообщал, что власти Красноярского края ищут правообладателей облачного программного обеспечения для участия в программе цифровизации малого и среднего бизнеса.
ПО должно быть включено в реестр отечественного.
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