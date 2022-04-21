В Красноярском крае стали производить больше консервов и конфет

Значительную динамику показало производство непродовольственных товаров - их выпуск увеличился в 1,5 раза, до 25 млн. рублей. Об этом сообщает Крайпотребсоюз.

Лидеры по динамике объемов производства в сегменте непродовольственных товаров - кондитерские изделия (+4,7%) и консервированная продукция (+9,2%). Также увеличены объемы производства мясной и рыбной продукции, мясных полуфабрикатов.

Совокупные бизнес-показатели кооперативов региона по итогам первого квартала 2022 года составил 850 млн. рублей, что на 13% больше аналогичного периода 2021-го. 40% от этого объема (340 млн. рублей) приходится на заготовительно-производственную сферу.

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