В Красноярском крае стали производить больше консервов и конфет
По итогам первого квартала 2022 года производство продукции в кооперативах Красноярского края в денежном выражении возросло на 14% - до 250 млн. рублей.
В Красноярском крае снижаются цены. Но не на все
В Красноярском крае подготовлены проекты указов по развитию внешнеэкономической деятельности и поддержке отдельных отраслей. Их обсудили на заседании оперштаба по обеспечению устойчивости экономики.
«Это сырье, от которого мы на 100% зависим». Пищевики просят не запрещать фуры из ЕС
Производители предупреждают: в случае введения Кремлем контрсанкций в обмен на пятый санкционный пакет Европы, Россия останется без важнейших ингредиентов для производства самых разных продуктов.
Предприниматели могут найти поставщиков и покупателей через новый онлайн-сервис
Новый сервис «Производственная кооперация и сбыт» стал доступен на платформе МСП. Сервис создан, чтобы помочь предпринимателям в реализации их продукции.