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В Красноярском крае стали производить больше консервов и конфет

В Красноярском крае стали производить больше консервов и конфет
Иллюстрация: bigpicture.ru

По итогам первого квартала 2022 года производство продукции в кооперативах Красноярского края в денежном выражении возросло на 14% - до 250 млн. рублей.

#НОВОСТИ
Значительную динамику показало производство непродовольственных товаров - их выпуск увеличился в 1,5 раза, до 25 млн. рублей. Об этом сообщает Крайпотребсоюз.  
Лидеры по динамике объемов производства в сегменте непродовольственных товаров - кондитерские изделия (+4,7%) и консервированная продукция (+9,2%). Также увеличены объемы производства мясной и рыбной продукции, мясных полуфабрикатов. 
Совокупные бизнес-показатели кооперативов региона по итогам первого квартала 2022 года составил 850 млн. рублей, что на 13% больше аналогичного периода 2021-го. 40% от этого объема (340 млн. рублей) приходится на заготовительно-производственную сферу.
 
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Автор: Петр Савельев
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