Центрсибнедра подал иск к Росгеологии за сорванный контракт в Красноярском крае

Центрсибнедра подал в арбитражный суд Красноярского края иск с требованием о расторжении госконтракта с холдингом «Росгеология» и возмещении убытков.

Поводом для арбитража послужило

ненадлежащее исполнение обязательств по контракту на первый этап работ по бурению глубокой параметрической скважины Чамбэнская 1 в Красноярском крае».

Госконтракт, заключенный между государственным холдингом Росгеология и департаментом по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу (Центрсибнедра) в 2017 году на сумму 1,908 млрд рублей, не выполнен до сих пор, хотя планировалось закончить первый этап и предоставить окончательный отчет заказчику до конца 2019.

Напомним, что в летом 2019 холдинг Росгеология сообщил, что его подрядчик, в лице дочернего предприятия НПЦ «Недра», приступил к бурению параметрической скважины Чамбэнская 1.

Геологоразведочная скважина в Тунгусско-Чунском районе Эвенкийского муниципального района Красноярского края, у левобережья реки Нижней Тунгуски, на правом берегу ее притока Таймура, вблизи п. Кербо имеет целью оценку перспектив нефтегазоносности разреза венд-кембрийских отложений и верхних слоев рифея — как основы для планирования дальнейшей геологоразведки.

Проектная глубина первого этапа — 3800 м, общая запланированная проектная глубина — 5500 м.

По своим природно-климатическим, экономическим, производственно-бытовым условиям район работ относится к высшей категории трудности, изученность территории глубоким бурением крайне низкая», — отмечалось в пресс-релизе Росгеологии.

Для реализации проекта был приобретен станок Уралмаш-5000/320, два автомобильных крана (грузоподъемностью 25 и 50 т), бульдозер, вахтовый автобус и другая необходимая техника.

Финансируется проект за счет средств федерального бюджета.

Это уже не первый иск Центрсибнедр к Росгеологии. Осенью 2018 департамент недропользования по Центрально-сибирскому округу направил четыре заявления в адрес АО «Росгеология» с формулировкой «за ненадлежащее использование обязательств по госконтрактам», и также в краевой арбитраж. В материалах дела указывалось, что по результатам работ по четырем контрактам за второе полугодие 2017 Росгеология должна была предоставить департаменту отчеты по итогам работ — документы о проведении экспертизы, получении лицензии и необходимых разрешений.

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