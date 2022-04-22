В Красноярске снова эвакуируют школы

В школу № 5 на Московской пришло сообщение о минировании здания. Учеников эвакуировали, однако в учреждении надеются возобновить работу позже - когда кинологи проверят здание.

Кроме того, звонки о минировании поступили и в другие школы Красноярская.

Напомним, в январе этого года школы города атаковали телефонные «террористы». Каждый день они сообщали в учебные заведения, что учреждения заминированы.

Похоже силовики задержали группу подростков, которые сообщили, что таким образом просто хотели сорвать контрольную.

Кроме того, как писал DK.RU, в январе сообщения о минировании поступали и в торговые центры города.

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