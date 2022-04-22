Красноярский край стал пилотным регионом для обновления трамвайной сети
На прошедшем заседании Правительственной комиссии власти РФ утвердили перечень проектов комплексного развития наземного электротранспорта. Красноярск оказался в числе тех, чьи заявки одобрили.
В краевом центре планируется масштабная модернизация трамвайной инфраструктуры, стоимость проекта составляет 23,1 млрд рублей.
В городе реконструируют правобережную линию и построят новую от ул.Мичурина в сторону мкр Солнечного. Ее протяжённость составит 32 км.
Кроме того, модернизировать будут и трамвайное депо. А город пополнится новыми трамваями.
Напомним, задачу масштабного обновления трамвайной сети обозначил губернатор края Александр Усс.
Отметим, модернизацию трамвайной сети власти рассматривают в связке со строительством метрополитена и развитием проекта «Городская электричка».
Проект модернизации трамвайной инфраструктуры Красноярска планируется реализовать в несколько этапов, завершат в 2026 году.
«В ближайшее время завершится подготовка необходимой нормативной базы. Ставим задачу приступить к работе уже в этом году — начать планируется с капремонта существующей сети. При этом модернизация инфраструктуры городского электротранспорта рассматривается нами как часть комплексного проекта развития рельсового транспорта Красноярска в целом», — подчеркнул премьер-министр края председатель краевого Правительства Юрий Лапшин.
Ранее DK.RU сообщал, что на КЭФ-2022 презентовали проекты, которые входят в мастер-план развития Большого Красноярска до 2035 года.
Один из проектов, как раз, связан с транспортом —в городе собираются запустить скоростные трамваи, которые станут главным средством передвижения.
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