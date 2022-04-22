Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 21.04
77,08
83,27
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Красноярский край стал пилотным регионом для обновления трамвайной сети

Красноярский край стал пилотным регионом для обновления трамвайной сети
Иллюстрация: transphoto.org

На прошедшем заседании Правительственной комиссии власти РФ утвердили перечень проектов комплексного развития наземного электротранспорта. Красноярск оказался в числе тех, чьи заявки одобрили.

#НОВОСТИ

В краевом центре планируется масштабная модернизация трамвайной инфраструктуры, стоимость проекта составляет 23,1 млрд рублей.

В городе реконструируют правобережную линию и построят новую от ул.Мичурина в сторону мкр Солнечного. Ее протяжённость составит 32 км.

Кроме того, модернизировать будут и трамвайное депо. А город пополнится новыми трамваями.

Напомним, задачу масштабного обновления трамвайной сети обозначил губернатор края Александр Усс.

Отметим, модернизацию трамвайной сети власти рассматривают в связке со строительством метрополитена и развитием проекта «Городская электричка».

Проект модернизации трамвайной инфраструктуры Красноярска планируется реализовать в несколько этапов, завершат в 2026 году.

«В ближайшее время завершится подготовка необходимой нормативной базы. Ставим задачу приступить к работе уже в этом году — начать планируется с капремонта существующей сети. При этом модернизация инфраструктуры городского электротранспорта рассматривается нами как часть комплексного проекта развития рельсового транспорта Красноярска в целом», — подчеркнул премьер-министр края председатель краевого Правительства Юрий Лапшин.

Ранее DK.RU сообщал, что на КЭФ-2022 презентовали проекты, которые входят в мастер-план развития Большого Красноярска до 2035 года.

Один из проектов, как раз, связан с транспортом —в городе собираются запустить скоростные трамваи, которые станут главным средством передвижения.

 

Читайте также:

 

Автор: Юлия Тарабан
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В Красноярске построят мост на Пашенном за 162 млн рублейВ Красноярске построят мост на Пашенном за 162 млн рублей
  • Футболисты забили улицы Красноярска автомобилямиФутболисты забили улицы Красноярска автомобилями
  • УСК «Сибиряк» Владимира Егорова расширит мощности завода крупнопанельного домостроенияУСК «Сибиряк» Владимира Егорова расширит мощности завода крупнопанельного домостроения
  • Парад, салют, концерты: Красноярск готовится к Дню ПобедыПарад, салют, концерты: Красноярск готовится к Дню Победы
  • «Положит начало новому району»: в Красноярске продают квартиры в новом ЖК у набережной«Положит начало новому району»: в Красноярске продают квартиры в новом ЖК у набережной
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.