Красноярский край стал пилотным регионом для обновления трамвайной сети

На прошедшем заседании Правительственной комиссии власти РФ утвердили перечень проектов комплексного развития наземного электротранспорта. Красноярск оказался в числе тех, чьи заявки одобрили.

В краевом центре планируется масштабная модернизация трамвайной инфраструктуры, стоимость проекта составляет 23,1 млрд рублей.

В городе реконструируют правобережную линию и построят новую от ул.Мичурина в сторону мкр Солнечного. Ее протяжённость составит 32 км.

Кроме того, модернизировать будут и трамвайное депо. А город пополнится новыми трамваями.

Напомним, задачу масштабного обновления трамвайной сети обозначил губернатор края Александр Усс.

Отметим, модернизацию трамвайной сети власти рассматривают в связке со строительством метрополитена и развитием проекта «Городская электричка».

Проект модернизации трамвайной инфраструктуры Красноярска планируется реализовать в несколько этапов, завершат в 2026 году.

«В ближайшее время завершится подготовка необходимой нормативной базы. Ставим задачу приступить к работе уже в этом году — начать планируется с капремонта существующей сети. При этом модернизация инфраструктуры городского электротранспорта рассматривается нами как часть комплексного проекта развития рельсового транспорта Красноярска в целом», — подчеркнул премьер-министр края председатель краевого Правительства Юрий Лапшин.

Ранее DK.RU сообщал, что на КЭФ-2022 презентовали проекты, которые входят в мастер-план развития Большого Красноярска до 2035 года.

Один из проектов, как раз, связан с транспортом —в городе собираются запустить скоростные трамваи, которые станут главным средством передвижения.

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