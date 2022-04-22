Санкции напрямую ударили по 809 работникам и 12 предприятиям в Красноярском крае

Об этом на трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений рассказала министр экономики и регионального развития Красноярского края Анна Гарнец.

В связи с санкциями режим неполной занятости введен в отношении 809 работников 12 организаций края, за последнюю неделю такой режим ввели для работников шести магазинов. Подчеркну, что во втором пакете мер по стабилизации экономики края Губернатор края Александр Усс выделил в отдельный блок кадровое обеспечение реального сектора экономики. В частности, предлагается субсидировать затраты работодателей на организацию общественных и временных работ, на переобучение работников предприятий, находящихся под риском увольнения, - отметила Анна Гарнец.

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