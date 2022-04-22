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Санкции напрямую ударили по 809 работникам и 12 предприятиям в Красноярском крае

Санкции напрямую ударили по 809 работникам и 12 предприятиям в Красноярском крае
Иллюстрация: v-kurse.ru

Безработица в регионе остается на низком уровне - 0,77% от трудоспособного населения. Однако предприятия все чаще переводят работников на неполную занятость.

#НОВОСТИ
Об этом на трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений рассказала министр экономики и регионального развития Красноярского края Анна Гарнец.
В связи с санкциями режим неполной занятости введен в отношении 809 работников 12 организаций края, за последнюю неделю такой режим ввели для работников шести магазинов. Подчеркну, что во втором пакете мер по стабилизации экономики края Губернатор края Александр Усс выделил в отдельный блок кадровое обеспечение реального сектора экономики. В частности, предлагается субсидировать затраты работодателей на организацию общественных и временных работ, на переобучение работников предприятий, находящихся под риском увольнения, - отметила Анна Гарнец. 
Добавим, что второй пакет антикризисных мер также предусматривает помощь организациям-экспортёрам и компаниям, которые испытывают затруднения в приобретении сырья. Кроме того, в регионе будут решать вопрос с дефицитом иностранной продукции и развивать транспортную инфраструктуру.
 
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Автор: Петр Савельев
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