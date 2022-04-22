Назначен новый директор фонда капремонта Красноярского края

В Красноярском крае назначен новый генеральный директор регионального фонда капитального ремонта.

Отбор на должность по регламенту прошел в конкурсном порядке. Три кандидата прошли тестирование и собеседование, на основании которых была проведена оценка профессиональных и деловых качеств.

Михаил Попелышев, полпред губернатора края, набрал наибольшее количество баллов. С новым гендиректором заключен срочный трудовой договор скроком на пять лет.

Напомним, что решение о создании Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов (РФКРМКД) на территории Красноярского края было принято в 2013.

За время деятельности Фондом собрано с собственников жилья порядка 24 млрд рублей, за семь лет 14 млрд использовано на проведение ремонтных работ, на счетах Фонда в банке на конец 2022 хранилось около 10 млрд рублей.

С момента создания краевой Фонд сменил трех гендиректоров:

Нина Авдеева — октябрь 2013...2018 Олег Смирнов — декабрь 2018...2020 Тарас Метляев — июнь 2020...2022

Михаил Попелышев — назначен в апреле 2022...

Справка

Г-н Попелышев родился в Красноярске 12 мая 1968. В1996...2016 работал в «Управлении строительства № 24 ФСИН России». После этого трудился замглавного инженера в УСК «Сибиряк». В 2018…2019 занимал должность замглавы Советского района Красноярска. В 2019…2020 служил советником председателя правительства края. С февраля 2020 по апрель 2022 являлся полпредом губернатора Красноярского края.

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