Красноярск на выходных ожидают заморозки и снегопад
В Красноярске в выходные дни испортится весенняя погода — синоптики обещают заморозки и выпадение дождя со снегом.
В субботу 22 апреля ночью –3…5°C, мокрый снег, днем 0…+2°C, мокрый снег, ветер порывами 18…25 м/с.
В воскресенье 24 апреля ночью до –7°C, днем +3…5°C.
Сегодня днем Сергей Егоров, мэр Дивногорска, опубликовал в соцсети фотографии с засыпанными снегом дачными домиками, расположенными в районе 66 км федеральной трассы. Здания покрыл толстый слой снега покрыл крыши и деревья, на земле и дорогах образовались сугробы.
Будьте осторожны на дорогах. Переобувать автомобили на летнюю резину еще рано!», – призвал глава Дивногорска.
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