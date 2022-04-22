Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 22.04
74,99
81,22
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Красноярск на выходных ожидают заморозки и снегопад

Красноярск на выходных ожидают заморозки и снегопад
Иллюстрация: vk.com

В Красноярске в выходные дни испортится весенняя погода — синоптики обещают заморозки и выпадение дождя со снегом.

#НОВОСТИ

В субботу 22 апреля ночью –3…5°C, мокрый снег, днем 0…+2°C, мокрый снег, ветер порывами 18…25 м/с.

В воскресенье 24 апреля ночью до –7°C, днем +3…5°C.

Сегодня днем Сергей Егоров, мэр Дивногорска, опубликовал в соцсети фотографии с засыпанными снегом дачными домиками, расположенными в районе 66 км федеральной трассы. Здания покрыл толстый слой снега покрыл крыши и деревья, на земле и дорогах образовались сугробы.

Будьте осторожны на дорогах. Переобувать автомобили на летнюю резину еще рано!», – призвал глава Дивногорска.

Читайте также

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Футболисты забили улицы Красноярска автомобилямиФутболисты забили улицы Красноярска автомобилями
  • УСК «Сибиряк» Владимира Егорова расширит мощности завода крупнопанельного домостроенияУСК «Сибиряк» Владимира Егорова расширит мощности завода крупнопанельного домостроения
  • Парад, салют, концерты: Красноярск готовится к Дню ПобедыПарад, салют, концерты: Красноярск готовится к Дню Победы
  • «Положит начало новому району»: в Красноярске продают квартиры в новом ЖК у набережной«Положит начало новому району»: в Красноярске продают квартиры в новом ЖК у набережной
  • McDonald's пропишется в спальных районах: франчайзи в Сибири рассказал о планах развитияMcDonald's пропишется в спальных районах: франчайзи в Сибири рассказал о планах развития
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.