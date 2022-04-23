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Командировка: депутат Заксобрания края отправился в столицу США

Командировка: депутат Заксобрания края отправился в столицу США
Иллюстрация: Дзен

Сергей Сизоненко, единоросс, депутат парламента Красноярского края вылетел в командировку в Нью-Йорк 22 апреля.

#НОВОСТИ

В пресс-службе ЗС сообщили, что целью командировки является «участие в форуме по вопросам коренных малочисленных народов при экономическом и социальном совете ООН».

Напомним, что недавно Генассамблея ООН приостановила участие России в совете по правам человека.

Декларация ООН по правам коренных народов в России не поддержана, а Конвенция не ратифицирована.

Справка

Командировка: депутат Заксобрания края отправился в столицу США 1Сергей Сизоненко родился в 1976 в пос. Караул (Таймырский АО). Окончил Международный институт управления бизнеса и права и Московский государственный университет экономики, статистики и информатики. Избран депутатом ЗС края в 2021. Один из трех представителей России в Арктическом экономическом совете. Входит в группу Арктического совета по устранению загрязнения Арктики. Лауреат конкурса Народный герой, как житель Красноярского края, внесший значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие региона.

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Автор: Петр Савельев
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