Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 23.04
73,50
80,02
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Первый вице-премьер Хакассии покинул свой пост

Первый вице-премьер Хакассии покинул свой пост
Иллюстрация: tvrts.ru

Владислав Никонов, и. о. первого замглавы Хакасии и руководителя аппарата главы и правительства ушел по собственному желанию в связи.

#НОВОСТИ

Валентин Коновалов, губернатор Хакасии, подписал распоряжение об увольнении своего подчиненного с государственной гражданской службы 22 апреля, — сообщает пресс-служба правительства республики.

В качестве мотива оставить пост Владислав Никонов называет переезд в Москву.

Обязанности руководителя аппарата главы и правительства региона будет исполнять Дмитрий Клыпин, замруководителя аппарата.

Напомним, как сообщал ДК-Красноярск, Владислав Никонов был назначен на должность замруководителя аппарата в июле 2021, а обязанности первого замглавы Хакасии ﻿были возложены на него с 14 марта 2022.

Читайте далее

 

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Футболисты забили улицы Красноярска автомобилямиФутболисты забили улицы Красноярска автомобилями
  • Ресторанный холдинг Bellini group сменил «имя» и логотипРесторанный холдинг Bellini group сменил «имя» и логотип
  • Парад, салют, концерты: Красноярск готовится к Дню ПобедыПарад, салют, концерты: Красноярск готовится к Дню Победы
  • Zara и Bershka могут вернуться в ТРЦ «Планета» в КрасноярскеZara и Bershka могут вернуться в ТРЦ «Планета» в Красноярске
  • Сеть семейных поликлиник «Сантем» приросла третьим филиалом в КрасноярскеСеть семейных поликлиник «Сантем» приросла третьим филиалом в Красноярске
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.