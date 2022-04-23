Первый вице-премьер Хакассии покинул свой пост
Владислав Никонов, и. о. первого замглавы Хакасии и руководителя аппарата главы и правительства ушел по собственному желанию в связи.
Валентин Коновалов, губернатор Хакасии, подписал распоряжение об увольнении своего подчиненного с государственной гражданской службы 22 апреля, — сообщает пресс-служба правительства республики.
В качестве мотива оставить пост Владислав Никонов называет переезд в Москву.
Обязанности руководителя аппарата главы и правительства региона будет исполнять Дмитрий Клыпин, замруководителя аппарата.
Напомним, как сообщал ДК-Красноярск, Владислав Никонов был назначен на должность замруководителя аппарата в июле 2021, а обязанности первого замглавы Хакасии были возложены на него с 14 марта 2022.
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