Красноярск ожидает потепление и дожди

В Красноярске на следующей неделе немного потеплеет, но будет пасмурно и дождливо.

По информации Гидрометцентра, в течении недели температура воздуха будет расти и к следующим выходным поднимется до +20оС.

В понедельник25 апреля облачно, небольшой дождь, днем +7 оС, а ночью –1 оС.

Во вторник и среду днем +11 оС, дождь, ночью +1 оС.

В четверг 28 апреля днем без осадков, +13 оС, ночью небольшой дождь, +3 оС.

В пятницу днем +18 оС, ночью +9 оС, небольшой дождь.

В субботу прогнозируют +20 оС днем и +5 оС ночью, без осадков.