Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 23.04
73,50
80,02
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Красноярск ожидает потепление и дожди

Красноярск ожидает потепление и дожди
Иллюстрация: opennov.ru

В Красноярске на следующей неделе немного потеплеет, но будет пасмурно и дождливо.

#НОВОСТИ

По информации Гидрометцентра, в течении недели температура воздуха будет расти и к следующим выходным поднимется до +20оС.

В понедельник25 апреля облачно, небольшой дождь, днем +7 оС, а ночью –1 оС.

Во вторник и среду днем +11 оС, дождь, ночью +1 оС.

В четверг 28 апреля днем без осадков, +13 оС, ночью небольшой дождь, +3 оС.

В пятницу днем +18 оС, ночью +9 оС, небольшой дождь.

В субботу прогнозируют +20 оС днем и +5 оС ночью, без осадков.

 

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Футболисты забили улицы Красноярска автомобилямиФутболисты забили улицы Красноярска автомобилями
  • Ресторанный холдинг Bellini group сменил «имя» и логотипРесторанный холдинг Bellini group сменил «имя» и логотип
  • Парад, салют, концерты: Красноярск готовится к Дню ПобедыПарад, салют, концерты: Красноярск готовится к Дню Победы
  • Назначен новый директор фонда капремонта Красноярского краяНазначен новый директор фонда капремонта Красноярского края
  • Zara и Bershka могут вернуться в ТРЦ «Планета» в КрасноярскеZara и Bershka могут вернуться в ТРЦ «Планета» в Красноярске
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.