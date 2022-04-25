В Красноярском крае разместят межконтинентальные ракеты «Сармат»

Первый полк будет сформирован из серийно поставленных госкопорацией «Роскосмос» ракет, он встанет на вооружение в Ужурском районе Красноярского края не позднее осени 2022 года.

Об этом заявил глава корпорации Дмитрий Рогозин. По его словам, полк встанет на вооружение «именно в тех местах, где и находятся сами ракетные дивизии».

«Это экономит колоссальные средства и время самое главное для того, чтобы принять систему на вооружение», — сообщил Рогозин.

Производство ракет «Сармат» разворачивают на машиностроительном заводе «Красмаш», которому, к слову, ранее увеличили уставной капитал на 4 млрд рублей.

Как рассказали на предприятии, успешный пуск ракеты состоялся 20 апреля на комсомдроме Плесецк:

«Данный пуск является первым в программе государственных испытаний, после которых ракетный комплекс „Сармат“ поступит на вооружение Ракетных войск стратегического назначения».

По словам главы Роскосмоса, «Сармат» — это ракета, которая способна «преодолеть, разорвать в клочья буквально любую противоракетную оборону».

Ранее DK.RU сообщал, что МБР РС-28 «Сармат» придёт на смену ракете «Воевода» в Ужурской и Домбаровской дивизиях РВСН.

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