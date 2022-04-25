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В Красноярске спрос на спортивных тренеров вырос почти на 600%

В Красноярске спрос на спортивных тренеров вырос почти на 600%
Иллюстрация: pixabay.com

Число вакансий для фитнес-тренеров и специалистов салонов красоты выросло на четверть в первом квартале 2022 года, рассказали в «Авито». На платформе размещены сотни тысяч предложений для мастеров.

#НОВОСТИ

Больше всего сейчас требуются тренеры — спрос на них увеличился на 650%.

Треуются также администраторы салонов красоты — спрос на этих сотрудников вырос на 106%, и мастера маникюра.

Кроме того, увеличился спрос на визажистов, массажистов, мастеров по шугарингу, маникюру, парикмахеров, косметологов и менеджеров по продажам бьюти-услуг.

Такую ситуацию на рынке связывают, во-первых, с приходом весны — все больше горожан стремится привести себя в форму. Кроме того, на текущую реальность повлияла и отмена ковидных ограничений.

«Бьюти-индустрия переживает непростое время, но желание людей заботиться о себе никуда не исчезает», — рассказал управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель.

Средняя зарплата в фитнес-, бьюти-индустриях составляет 30 тыс. рублей. Однако в пик сезона специалисты могут зарабатывать больше.

«Рынок оправился от первого шока и восстанавливает активность», — говорит Артем Кумпель. 

Напомним, в Красноярском крае с 15 ноября 2021 года посещать фитнес-центры и салоны красоты горожане могли только при наличии QR-кода, который красноярцы могли получить, если переболели коронавирусом или сделали вакцину.

Ранее DK.RU сообщал, что более 40% красноярцев хотят поменять профессию. Для этого многие готовы пойти на переобучение.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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