В Красноярске спрос на спортивных тренеров вырос почти на 600%
Число вакансий для фитнес-тренеров и специалистов салонов красоты выросло на четверть в первом квартале 2022 года, рассказали в «Авито». На платформе размещены сотни тысяч предложений для мастеров.
Больше всего сейчас требуются тренеры — спрос на них увеличился на 650%.
Треуются также администраторы салонов красоты — спрос на этих сотрудников вырос на 106%, и мастера маникюра.
Кроме того, увеличился спрос на визажистов, массажистов, мастеров по шугарингу, маникюру, парикмахеров, косметологов и менеджеров по продажам бьюти-услуг.
Такую ситуацию на рынке связывают, во-первых, с приходом весны — все больше горожан стремится привести себя в форму. Кроме того, на текущую реальность повлияла и отмена ковидных ограничений.
«Бьюти-индустрия переживает непростое время, но желание людей заботиться о себе никуда не исчезает», — рассказал управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель.
Средняя зарплата в фитнес-, бьюти-индустриях составляет 30 тыс. рублей. Однако в пик сезона специалисты могут зарабатывать больше.
«Рынок оправился от первого шока и восстанавливает активность», — говорит Артем Кумпель.
Напомним, в Красноярском крае с 15 ноября 2021 года посещать фитнес-центры и салоны красоты горожане могли только при наличии QR-кода, который красноярцы могли получить, если переболели коронавирусом или сделали вакцину.
Ранее DK.RU сообщал, что более 40% красноярцев хотят поменять профессию. Для этого многие готовы пойти на переобучение.
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