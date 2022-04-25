В Красноярском крае стали реже покупать одежду, мебель и ходить в кино

Компания МТС изучила, как повлияла на траты жителей Красноярского края сложившаяся в России экономическая ситуация. Анализ собственных данных показал, что в первой половине апреля спрос упал в разы

В конце февраля – начале марта 2022 года наблюдался ажиотажный спрос в магазинах, объявивших о временном прекращении продаж. Сейчас эти торговые сети не работают, и, как показывают данные по банковским картам, многим из них жители региона пока не нашли замену.

Больше всего в первой половине апреля 2022 года по сравнению с тем же периодом прошлого года сократилось количество транзакций в магазинах мебели – в 2,4 раза. Ненамного отстали магазины одежды, где продажи упали в 2,2 раза, а в магазинах спорттоваров – ровно вдвое. Средние чеки при этом выросли во всех трех категориях: на мебель – практически вдвое (94%), спорттовары – на 69% и одежду – на 38%.

Также отмечается значительное снижение спроса на бытовую технику и смартфоны – количество транзакций в этих категориях уменьшилось на 33% и 24% соответственно. Средний чек на бытовую технику вырос на 53%, а снижение среднего чека на 20% при покупке смартфонов говорит о том, что покупатели стали предпочитать более дешевые модели.

Кино и еда на дом

В российский прокат не вышли многие иностранные кинопремьеры, из-за чего количество транзакций в кинотеатрах в первой половине апреля 2022 года снизилось в 2,3 раза. В онлайн-кинотеатрах, наоборот, рост количества платежей составил 19%.

Аналогичная тенденция наблюдается и в общепите. В ресторанах и заведениях фастфуда количество чеков уменьшилось на 14% и 12% соответственно, а количество доставок готовой еды на дом выросло на 24%.

Организованные путешествия

В туристической сфере виден отказ от самостоятельных путешествий в пользу организованных туров. Число покупок авиабилетов снизилось на 21%, количество бронирований в отелях стало меньше на 18%. При этом количество транзакций в турагентствах увеличилось на 23%. Такая тенденция объясняется тем, что самостоятельные путешественники столкнулись с трудностями при покупке авиабилетов и бронировании гостиниц из-за ограничения работы сервисов путешествий и блокировки платежей с российских карт на иностранных сайтах.

Методология исследования

Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов МТС Банка в Красноярском крае. Учитывались платежные операции с 1 по 15 апреля 2021-2022 годов.