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Красноярцы стали реже покупать мебель и одежду

Красноярцы стали реже покупать мебель и одежду
Иллюстрация: pixabay.com

Жители Красноярского края на фоне сложившиеся экономической ситуации в России стали реже покупать товары в магазинах мебели и одежды, такие данные приводят аналитики МТС Банка.

#НОВОСТИ

Больше всего сократилось количество транзакций в мебельных магазинах — в 2,4 раза. В магазинах одежды продажи упали в 2,2 раза, покупки спорттоваров сократились вдвое.

При этом средние чеки во всех трех категориях выросли: на мебель — практически вдвое (94%), спорттовары — на 69% и одежду — на 38%.

Упал спрос также на бытовую технику и смартфоны. При этом средний чек на быттехнику вырос на 53%, а на смартфоны упал на 20%.

«Снижение среднего чека на 20% при покупке смартфонов говорит о том, что покупатели стали предпочитать более дешевые модели», — сообщали эксперты МТС Банка.

Кроме того, жители Красноярского края стали реже покупать билеты в кино. DK.RU рассказывал, что красноярцы неохотно ходят в кинотеатры на повторы.

Посещать реже красноярцы стали и рестораны.

Вместо этого горожане чаще смотрят фильмы в онлайн-кинотеатрах и заказывают еду на дом.

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Автор: Юлия Тарабан
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