Управление образования Красноярска получило нового руководителя
Марина Аксенова назначена на должность руководителя главного управления образования краевого центра — распоряжение подписано Сергеем Ереминым, главой Красноярска.
Кандидатура г-жи Аксеновой прошла согласование комиссией Минобра края.
Сообщается, что по факту и. о. руководителя управления образования Аксенова стала в сентябре 2021 и за прошедший срок она показала качественные управленческие решения в сложный пандемийный период.
Справка
Г-жа Аксенова родилась в Красноярске 26.01.1977. В 1999 окончила Сибирский технологический университет. В 2009 прошла обучение НВУЗ АНО «Региональный финансово-экономический институт» по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». В 2013 назначена замруководителя главного управления образования города.
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