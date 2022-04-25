«Школьный комбинат питания» снова выставили на продажу

Имущество муниципального предприятия снова выставили на торги с начальной ценой 127,9 млн рублей.

Шаг аукциона составляет 6,3 млн рублей при размере задатка в 10% от первоначальной стоимости.

Общая площадь реализуемых объектов недвижимости составляет 5,5 тысяч кв метров.

Недвижимость расположена на арендованном земельном участке.

Имущество комбината состоит из:

здания комбината

здания проходной

склада

В описании объектов указаны:

системы видеонаблюдения

откатные ворота

охрано-пожарная сигнализация

два грузовых электрических лифта.

Также в лот включен участок земли в 5,8 тыс. кв. м кадастровой стоимостью 38,9 млн рублей.

Участок находится в аренде у муниципалитета и по закону лицо, имеющее в собственности объект капстроительства, имеет право выкупить землю под ним за 15% от кадастровой стоимости (около 6 млн рублей).

Читайте далее

Крыса, растрата, банкротство, — комбинат «Школьного питания» выставлен на торги Началась поэтапная распродажа скандального комбината «Школьного питания». Первый лот уже выставлен. На очереди другие. Рассказываем подробности. Новости ДК Красноярск

Партия «Новые люди»: качество школьного питания можно повысить без увеличения цены обедов Можно ли сделать вкусный обед за 90 рублей? Новые люди провели гастрономический эксперимент с приготовлением школьных обедов профессиональными поварами. Новости ДК Красноярск

До банкротства управлять «Школьным комбинатом питания» Красноярска будет общественник Его кандидатуру выдвинул руководитель профильного управления мэрии, но распоряжение о назначении еще не подписано. Согласовывать нового директора с Горсоветом, чиновники не стали. Новости ДК Красноярск

Мэрия выделила субсидию «Школьному комбинату питания» Благодаря финансовой помощи перед работниками муниципального предприятия «Школьный комбинат питания» погасили задолженность по зарплате, которая накопилась с апреля по май. Новости ДК Красноярск

«Школьный комбинат питания» Красноярска банкротят через суд Об угрозе банкротства «Школьного комбината питания» стало известно месяц назад. Власти тогда заявляли, что готовы к такому повороту. И вот дело в суде. Новости ДК Красноярск

В Красноярске банкротят Школьный комбинат питания Муниципальное предприятие «Школьный комбинат питания» погрязло в долгах и может быть обанкрочено. Его задачи власти собираются перепоручить предпринимателям. Новости ДК Красноярск

Директор красноярского «Школьного комбината питания» смогла восстановиться на работе Суд восстановил в должности Алену Ахвердиеву, ранее занимавшую должность директора муниципального предприятия «Школьный комбинат питания». Новости ДК Красноярск