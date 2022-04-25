«Школьный комбинат питания» снова выставили на продажу
Имущество муниципального предприятия снова выставили на торги с начальной ценой 127,9 млн рублей.
Шаг аукциона составляет 6,3 млн рублей при размере задатка в 10% от первоначальной стоимости.
Общая площадь реализуемых объектов недвижимости составляет 5,5 тысяч кв метров.
Недвижимость расположена на арендованном земельном участке.
Имущество комбината состоит из:
- здания комбината
- здания проходной
- склада
В описании объектов указаны:
- системы видеонаблюдения
- откатные ворота
- охрано-пожарная сигнализация
- два грузовых электрических лифта.
Также в лот включен участок земли в 5,8 тыс. кв. м кадастровой стоимостью 38,9 млн рублей.
Участок находится в аренде у муниципалитета и по закону лицо, имеющее в собственности объект капстроительства, имеет право выкупить землю под ним за 15% от кадастровой стоимости (около 6 млн рублей).
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