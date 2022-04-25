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«Школьный комбинат питания» снова выставили на продажу

«Школьный комбинат питания» снова выставили на продажу
Иллюстрация: Яндекс.Карты

Имущество муниципального предприятия снова выставили на торги с начальной ценой 127,9 млн рублей.

#НОВОСТИ

Шаг аукциона составляет 6,3 млн рублей при размере задатка в 10% от первоначальной стоимости.

Общая площадь реализуемых объектов недвижимости составляет 5,5 тысяч кв метров.

Недвижимость расположена на арендованном земельном участке.

Имущество комбината состоит из:

  • здания комбината
  • здания проходной
  • склада

В описании объектов указаны:

  • системы видеонаблюдения
  • откатные ворота
  • охрано-пожарная сигнализация
  • два грузовых электрических лифта.

Также в лот включен участок земли в 5,8 тыс. кв. м кадастровой стоимостью 38,9 млн рублей.

Участок находится в аренде у муниципалитета и по закону лицо, имеющее в собственности объект капстроительства, имеет право выкупить землю под ним за 15% от кадастровой стоимости (около 6 млн рублей).

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Автор: Петр Савельев
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