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Сеть магазинов «Короли капусты» прекратит работу в Красноярске

Сеть магазинов «Короли капусты» прекратит работу в Красноярске
Иллюстрация: Яндекс. Карты

Сеть овощных магазинов «Короли капусты» закрывается в Красноярске с 1 мая. Информация появилась в соцсетях компании. В магазине продавали овощи, фрукты, продукты для здорового питания, десерты.

#НОВОСТИ

«Очень грустно об этом сообщать. Мы рады, что вы были с нами всё это время. Ждём вас за покупками до конца недели», — отметили в телеграм-канале магазина.

Как рассказал NGS24 менеджер магазина, выручка торговой точки стала падать, сказались пандемия коронавируса и введенные ограничения.

При этом магазин в среднем посещали до 5 000 – 6 000 человек в месяц.

В Абакане магазин сети продолжает работать.

Напомним, сеть «Короли капусты» зашла на красноярский рынок в 2020 году. Было открыто два магазина: на улице Октябрьской и проспекте Мира. В последнее время работала только торговая точка в центре.

Ранее DK.RU сообщал, что в Красноярске закрылся гипермаркет спортивных товаров Decathlon. Он взял бессрочную паузу в работе. Предполагается, что это временно.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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