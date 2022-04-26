Под Красноярском могут построить коттеджные поселки

Красноярск оказался в числе сибирских городов, где компания «ДОМ.РФ» планирует реализовать проект коттеджных поселков комплексной застройки. Дома будут строить по быстровозводимым технологиям.

Застройщика будут отбирать через конкурс, принять участие в котором смогут только компании с большим опытом в строительстве.

Деньги участников строительства будут привлекать через эскроу-счета — это позволит защитить дольщиков.

Жилье планируют возводить по типовым проектам — благодаря этому банкам будет проще оценивать объекты и выдавать кредиты на их покупку на выгодных условиях.

Напомним, летом 2021 года госкомпания «ДОМ.РФ» объявила конкурс среди архитекторов на лучшие проекты индивидуальных жилых домов, которые и будут использоваться при застройке коттеджных поселков.

Было подано 122 заявки. В результате многоступенчатого отбора определили 40 лучших проектов.

При этом себестоимость квадратного метра не должна превышать 56 тыс. рублей.

Отметим, даже в текущих экономических условиях компания «ДОМ.РФ» от своих планов не отказалась. Пилотные проекты загородных поселков собираются запустить летом нынешнего года

Однако аукцион, на котором госкомпания собиралась выставить три земельных участка под малоэтажную застройку в пригороде Красноярска, перенесен на третий квартал 2022 года.

Ранее DK.RU сообщал, что в Красноярском крае с начала года появилось около 3 тыс. новых квартир. Организации сдали 15 жилых домов, еще 754 дома построено населением.

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