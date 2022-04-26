Полпредом Александра Усса стал экс-глава ГУФСИН края Владимир Шаешников

Соответствующее распоряжении глава региона подписал накануне, 25 апреля. Документ уже вступил в силу.

В должности полномочного представителя губернатора Красноярского края Владимир Шаешников будет находиться на срок полномочий главы региона. Напомним, эта должность стала вакантной после того, как ее оставил предыдущий полпред губернатора Михаил Попелышев , ставший новым генеральным директором регионального фонда капитального ремонта.

До назначения на пост полпреда Владимир Шаешников занимал должность советника губернатора.

Справка:

Владимир Шаешников родился в 1950 году в Хакасии. С 1997 года начал занимать руководящие должности в службе исполнения наказаний. В апреле 2005 года возглавил ГУФСИН по Красноярскому краю. В июне 2015 года 65-летний Шаешников был освобожден от занимаемой должности в звании генерал-лейтенанта внутренней службы.

После этого Шаешников занимал должность директора ФГУП «Главное промышленно-строительное управление» ФСИН России, где проработал вплоть до осени 2018 года. В ноябре 2018 года Владимир Шаешников был назначен советником губернатора Александра Усса.