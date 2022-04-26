Полпредом Александра Усса стал экс-глава ГУФСИН края Владимир Шаешников
Соответствующее распоряжении глава региона подписал накануне, 25 апреля. Документ уже вступил в силу.
В должности полномочного представителя губернатора Красноярского края Владимир Шаешников будет находиться на срок полномочий главы региона. Напомним, эта должность стала вакантной после того, как ее оставил предыдущий полпред губернатора Михаил Попелышев, ставший новым генеральным директором регионального фонда капитального ремонта.
До назначения на пост полпреда Владимир Шаешников занимал должность советника губернатора.
Справка:
Владимир Шаешников родился в 1950 году в Хакасии. С 1997 года начал занимать руководящие должности в службе исполнения наказаний. В апреле 2005 года возглавил ГУФСИН по Красноярскому краю. В июне 2015 года 65-летний Шаешников был освобожден от занимаемой должности в звании генерал-лейтенанта внутренней службы.
После этого Шаешников занимал должность директора ФГУП «Главное промышленно-строительное управление» ФСИН России, где проработал вплоть до осени 2018 года. В ноябре 2018 года Владимир Шаешников был назначен советником губернатора Александра Усса.