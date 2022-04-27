В Красноярске появится Центр студенческого спорта

Развитие массового спорта обсудили на заседании Совета при президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта под председательством Владимира Путина.

На заседании выступил губернатор Красноярского края Александр Усс. Он поддержал идею о том, чтобы сформировать на базе Сибирского федерального университета экспериментальную площадку — Центр развития студенческого спорта.

Организация займется развитием массового спорта, спорта высших достижений и профессионального спорта среди студентов краевых образовательных учреждений.

Глава региона заявил, что проект уже достаточно хорошо проработан, поэтому его реализацию можно начать уже в этом году.

«Красноярский край готов взяться за реализацию этого проекта — естественно, во взаимодействии с министерством спорта, министерством науки и высшего образования, а также ФМБА, поскольку здесь есть очень хорошие возможности для развития спортивной медицины», — подчеркнул Александр Усс.

Президент, в свою очередь, заявил, в условиях давления, с которым сталкивается Россия, важно сохранить в стране соревновательную активность спортсменов.

Кроме того, он отметил, что все чаще к развитию спорта стали подключаться крупные отечественные компании и госкорпорации.

Владимир Путин уверен, что взаимодействие органов власти, общественных организаций и деловых структур позволит решить ряд важнейших задач, в том числе в части развития системы организации и проведения массовых физкультурных и спортивных мероприятий.

Ранее DK.RU сообщал, что международный паралимпийский комитет отстранил россиян от участия в играх в Пекине.

Как оказалось, масштаб недовольства других участников тем, что в соревнованиях примут участие россияне и белорусы, оказался намного больше, чем ожидалось.

Читайте также: