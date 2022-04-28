Компания-лидер в кризис становится островом стабильности

Новая реальность, внесла коррективы в жизнь каждого бизнеса. В начале марта TIKSAN GROUP перешла на еженедельное планирование и заморозила инвестиционные мероприятия на период неопределенности.

Сергей Ким, руководитель международной группы компаний TIKSAN GROUP

Забегая вперед, скажу, что к концу месяца мы вернулись к тем задачам, которые были намечены.

В первую очередь провели переговоры с партнерами, чтобы убедиться, что их планы не изменились. Параллельно сократили непрофильные расходы, которые не влияют на качество продуктов и сервисов, никак не помогают в развитии. Разморозив инвестиционные направления, продолжаем анализировать ситуацию ежемесячно и жестко следим за издержками.

Даже не рассматривали варианты спекулятивного повышения цен, решив для себя: мы не обогащаемся в моменте. Напротив, всем партнерам подставили плечо поддержки, в том числе обу-чением и рекомендациями, как адаптироваться в новых условиях. Нашим кредо стала четкая известность в ценообразовании. Тем самым мы восполнили партнерам сильнейший дефицит уверенности. Что касается ценовых разрывов, то компенсировали их за счет собственных ресурсов. Осознанно отказались от спекулятивного обогащения в пиковой ситуации, но подтвердили репутацию сильного игрока и надежного партнера.

В кризис становится предельно ясно, насколько руководитель стрессоустойчив и дальновиден. В момент паники кто-то переводит партнеров на стопроцентную предоплату, необоснованно повышает цены, увольняет сотрудников без какой-либо поддержки. Так проявляются ценности и конкретного руководителя, и компании в целом. Уверен, что правильная реакция на кризис — стать островом стабильности. Показать личным примером, бизнес-подходами нацеленность на долгосрочную работу, продемонстрировать мудрость и дальновидность.

Когда мы оставили цены без изменений, хотя отпускные сравнялись с себестоимостью, возможно, кому-то это было непонятно. Однако для TIKSAN GROUP это абсолютно логичное решение, вытекающее из ключевых ценностей компании: мы смотрим на свой бизнес как на служение и мыслим в долгосрочной перспективе, даже за пределами нашей жизни. Важно и то, что останется после нас.

Помимо скачков цен и валютной лихорадки серьезным вызовом для российского бизнеса стали импортозамещение и восточный вектор в развитии. Говоря об импортозамещении, важно понимать, что создание абсолютно автономной экономики сегодня невозможно. Например, жители Южной Кореи практически на 100 % обеспечены товарами собственного производства. Однако это только на первый взгляд. И сырье, и многие комплектующие для корейских товаров покупаются за рубежом. Если говорить о России, то нам нужно усиливать экономическую автономию, но не прекращать обмен технологиями. Для бизнеса важно научиться создавать готовый продукт с длинными цепочками переработки. Но имея доступ к технологиям, мы это сделаем быстрее и качественнее. Например, TIKSAN GROUP изготавливает электроводяные полы по корейской технологии: мы получаем комплектующие и самостоятельно производим сборку. Такой подход позволил быстро запустить востребованное производство и удешевить себестоимость, сделав качественный продукт доступным.

Что касается восточного вектора развития, то наша компания выбрала его еще десять лет назад, и, как показало время, мы были дальновидны.

То же могу сказать и о фокусе на строительство. Своим главным вектором развития мы видим участие группы компаний на строительном рынке. Эта сфера всегда являлась драйвером развития экономики. Отрасль-локомотив, которая ведет за собой запуск большего количества производств. А потребность в жилье исторически является основополагающей для человека. При этом мы видим, что стоимость квадратного метра достигла в стране исторического максимума, и потребитель уже не может ее догнать. В Красноярске стоимость «квадрата» в новых жилых комплексах превысила отметку в 100 тыс. То есть квартира площадью 60 кв. м будет обходиться от шести и выше миллионов рублей. Речь идет о скромных локациях. Чем интереснее жилой комплекс, тем дороже стоимость квартиры.

В этих условиях мы подготовили для красноярцев вариант решения жилищной проблемы. При стоимости квадратного метра 50–55 тыс. мы предлагаем дом с коммуникациями. Часть наших предложений включает даже земельные участки. Таким образом, в пределах 5 млн рублей наш клиент может построить за три месяца энергоэффективный, современный дом площадью 100 кв. м. Это максимально конкурентное предложение, учитывая возможность воспользоваться еще и льготными ипотечными программами. Высокую скорость и качество строительства мы обеспечиваем за счет собственного производства SIP-панелей, которое мы запустили в марте этого года.

Мы проводим экскурсии на производстве, показываем технологию. Возможность понять, каким будет ваш современный, энергоэффективный дом, дает шоурум, который мы приглашаем посетить и почувствовать, каково это — жить в собственном просторном доме всей семьей.

Колонка написана специально

для «Делового квартала»