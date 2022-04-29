Предприниматели Красноярского края могут выйти на рынок Турции через интернет

Таким образом, произойдёт переориентация российских торговых потоков, которые раньше работали через электронные торговые платформы США и ЕС. Об этом рассказали в правительстве края.

Выйти на турецкие рынки бизнесмены могут по каналам интернет-торговли с помощью Российского экспортного центра (РЭЦ). Экспортерам из края окажут все необходимое содействие.

Чтобы выйти на электронные площадки, предпринимателю необходимо иметь турецкое юридическое лицо для регистрации аккаунта и ввоз коммерческих партий на территорию страны.

РЭЦ совместно с турецкими партнёрами может помочь открыть турецкое юридическое лицо для компании, настроить продажи индивидуального аккаунта на крупнейших электронных торговых площадках Турции, включая Trendyol и Hepsiburada, организовать логистику.

Также есть возможность организовать продажи в рамках коллективного аккаунта с российскими товарами.

В Турцию бизнесмены могут экспортировать готовые пищевые товары, косметику и бытовую химию, продукцию лёгкой промышленности, ювелирные изделия — эти товарные категории наиболее актуальны.

Чтобы воспользоваться поддержкой РЭЦ для выхода на турецкий рынок, экспортёрам Красноярского края необходимо заполнить и отправить специальную форму до 30 апреля 2022 года.

Ранее DK.RU рассказывал, что предприниматели могут найти поставщиков и покупателей через новый онлайн-сервис «Производственная кооперация и сбыт», который стал доступен на платформе МСП.

Сервис создан, чтобы объединить производителей продукции и заказчиков, которые хотят найти себе нового партнёра на место иностранных компаний, которые покинули российский рынок.

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