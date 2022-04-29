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Предпринимателей приглашают на бизнес-миссию в Алтайский край

Предпринимателей приглашают на бизнес-миссию в Алтайский край
Иллюстрация: pixabay.com

Региональный центр «Мой бизнес» приглашает компании региона принять участие в составе делегации Красноярского края в межрегиональной бизнес-миссии в Алтайский край и город Барнаул.

#НОВОСТИ

Ждут предпринимателей из сфер пищевой индустрии и текстильного производства.

Бизнес-миссия организована с целью укрепления и расширения торгово-экономического сотрудничества и кооперационных связей между предприятиями Красноярского и Алтайского краев.

Мероприятие станет возможностью найти новых бизнес-партнеров и оценить потенциал территории для развития своего бизнеса.

Кроме того, предприниматели смогут обменяться производственными заявками и найти новых поставщиков, покупателей.

«За время бизнес-миссии у вас будет возможность провести прямые переговоры с лицами, принимающими решения на предприятиях Алтайского края, провести деловые встречи и В2В-переговоры, посетить интересующие вас предприятия и организации», — рассказали в центре «Мой бизнес».

Что касается расходов, предпринимателям нужно будет оплатить проезд, транспортировку продукции и проживание.

Внутренний трансфер и организационные расходы берет на себя центр «Мой бизнес». 

Отметим, бизнес-миссия пройдет с 23 по 26 мая 2022 года. Мероприятие организуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Заявки на участие в бизнес-миссии принимаются до 13 мая 2022 года по тел. 8-800-234-0-124 или на e-mail vopros@mb24.ru.

Ранее DK.RU сообщал, что предприниматели Красноярского края могут выйти на рынок Турции через интернет, в этом им поможет Российский экспортный центр. 

 

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Автор: Юлия Тарабан
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