Предпринимателей приглашают на бизнес-миссию в Алтайский край
Региональный центр «Мой бизнес» приглашает компании региона принять участие в составе делегации Красноярского края в межрегиональной бизнес-миссии в Алтайский край и город Барнаул.
Ждут предпринимателей из сфер пищевой индустрии и текстильного производства.
Бизнес-миссия организована с целью укрепления и расширения торгово-экономического сотрудничества и кооперационных связей между предприятиями Красноярского и Алтайского краев.
Мероприятие станет возможностью найти новых бизнес-партнеров и оценить потенциал территории для развития своего бизнеса.
Кроме того, предприниматели смогут обменяться производственными заявками и найти новых поставщиков, покупателей.
«За время бизнес-миссии у вас будет возможность провести прямые переговоры с лицами, принимающими решения на предприятиях Алтайского края, провести деловые встречи и В2В-переговоры, посетить интересующие вас предприятия и организации», — рассказали в центре «Мой бизнес».
Что касается расходов, предпринимателям нужно будет оплатить проезд, транспортировку продукции и проживание.
Внутренний трансфер и организационные расходы берет на себя центр «Мой бизнес».
Отметим, бизнес-миссия пройдет с 23 по 26 мая 2022 года. Мероприятие организуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».
Заявки на участие в бизнес-миссии принимаются до 13 мая 2022 года по тел. 8-800-234-0-124 или на e-mail vopros@mb24.ru.
Ранее DK.RU сообщал, что предприниматели Красноярского края могут выйти на рынок Турции через интернет, в этом им поможет Российский экспортный центр.
Читайте также:
-
После ухода из РФ McDonald's потерял 28% прибыли
Сеть ресторанов бытсрого питания решила покинуть российский рынок после начала спецоперации. В ресторанах работали около 62 000 сотрудников, McDonald's также пришлось списать продуктов на $100 млн.
-
VK покупает «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен»
Сегодня обе компании сообщили о планируемой сделке, не сообщая цифр и деталей. Для того, чтобы продажа состоялась, необходимо одобрение Федеральной антимонопольной службы.
-
Japan Tobacco задумывается о продаже бизнеса в России
Крупнейший производитель табака в мире, приостановивший инвестиции и рекламу еще 10 марта, может передать собственность местному бизнесу. У компании в РФ четыре завода и около 4000 рабочих.
-
«Малый бизнес не сможет наполнить казну, но он в силах сделать жизнь горожан комфортнее»
Реклама и СМИ - отрасли, по которым любой кризис бьет максимально больно. С каким настроением отрасль, которая не оправилась от пандемийной «мясорубки», входит в новый кризис?
-
Снизить налоги и сократить проверки: как власть поддерживает бизнес и какие меры планирует
Эксперты красноярских институтов развития бизнеса рассказали DK.RU, какие меры могут поддержать предпринимателей на виражах новой реальности.
-
Компания-лидер в кризис становится островом стабильности
Новая реальность, внесла коррективы в жизнь каждого бизнеса. В начале марта TIKSAN GROUP перешла на еженедельное планирование и заморозила инвестиционные мероприятия на период неопределенности.
-
Зубаревич: «Этот кризис совсем не от слова "отжался". Мы еще летим, дна не нащупали»
«Зависимость федерального бюджета от нефтяной ренты гигантская. Что регионы могут сделать сами? Ничего, потому что у них нет ресурсов. А объемы производства нефти уже начали сокращать».