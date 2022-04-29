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Вышел новый номер «Делового квартала». Строим антикризисные стратегии

Вышел новый номер «Делового квартала». Строим антикризисные стратегии
Иллюстрация: DK.RU

Апрельский номере «ДК» о том, как будет работать и развиваться бизнес в реальности 3.0. - от перестраивания логистических цепочек до новых маркетинговых стратегий.

#БИЗНЕС
«Гвоздь» номера - большой материал с кросс-консалтинга, организованного изданием «Деловой квартал». Как и в пандемию, «ДК» собрал на одной площадке бизнес и институты поддержки для открытого диалога, обмена опыта и кросс-мотивации. Олег Сипетый, Дмитрий Журкин, Андрей Шевелев, Дмитрий Полуянов и многие другие рассказали, как февральские события изменили их бизнес - и как они будут действовать в новой реальности.  
 
О своей стратегии, но в коммуникациях с клиентами и партнерами в большом экспертном опросе говорят маркетологи крупнейших компаний Красноярска, власть и блогеры. 
 
В апрельском номере «Деловой квартал» презентовал свой новый проект «Русское» — антикризисное прочтение академического делового жанра «обзор рынка». Первая «серия» о стильном русском - говорим с экспертами о настоящем и будущем российских одежных брендов. 
 
Также в номере большой репортаж с нашумевшего «Бизнес-девичника» «Делового квартала», гид по гольф-клубам Красноярска и многое другое. 
 
Новый номер «ДК» уже доставляется по адресной рассылке, а также выложен в ресторанах города.
 
Полистать ПДФ-версию апрельского номера можно здесь
 
Автор: Петр Савельев
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