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8 и 9 мая во всех районах Красноярска ограничат движение

8 и 9 мая во всех районах Красноярска ограничат движение
Иллюстрация: pixabay.com

Ограничения связаны с мероприятиями, посвященными празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

#НОВОСТИ
Самые массовые ограничения движения будут в Центральной части Красноярска.
 
8 мая с 07:00 до 22:00 будет закрыт для движения участок пр. Мира от ул. Каратанова до площади Мира.
 
9 мая для движения будут закрыты следующие участки дорог:
  • с 06:00 до 14:00 – по ул. Карла Маркса на участке от ул. Робеспьера до ул. Перенсона;
  • с 06:00 до 18:00 – по проезду вдоль здания Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края и вдоль здания РЖД на участке от пр. Мира до ул. Карла Маркса;
  • с 06:00 до 18:00 – по ул. Декабристов от ул. Ленина до ул. Бограда;
  • с 06:00 до 18:00 – по ул. Горького от ул. Ленина до ул. Карла Маркса;- с 
  • 06:00 до 18:00 – по пер. Ряузовский от ул. Ленина до пр. Мира;
  • с 06:00 до 18:00 – по ул. Обороны от ул. Ленина до пр. Мира;
  • с 06:00 до 18:00 – по ул. Дзержинского от ул. Ленина до ул. Урицкого;
  • с 06:00 до 18:00 – по ул. Диктатуры Пролетариата от ул. Урицкого до ул. Ленина;
  • с 06:00 до 18:00 – по ул. Кирова от ул. Урицкого до ул. Ленина;
  • с 06:00 до 18:00 – по ул. Перенсона от ул. Ленина до ул. Карла Маркса;
  • с 08:00 до 18:00 – по пр. Мира на участке от ул. Робеспьера до ул. 9 Января;
  • с 06:00 до 23:00 – по пр. Мира от ул. 9 Января до пл. Мира;
  • с 06:00 до 18:00 – по ул. 9 Января от ул. Ленина до ул. Карла Маркса;
  • за 20 минут до начала прохождения колонны – по ул. Парижской Коммуны;
  • за 20 минут до начала прохождения колонны – по ул. Вейнбаума на участке от ул. Ленина до ул. Карла Маркса;
  • за 20 минут до начала прохождения колонны – по ул. Сурикова на участке от ул. Карла Маркса до ул. Ленина;
  • с 06:00 до 23:00 – по проезду от ул. Конституции СССР до ул. Карла Маркса;
  • с 06:00 до 13:00 – по ул. Дудинская на участке от дома № 12а до ул. Шахтеров.
Также для автомобилей будут закрыты две парковочные площадки:
  • с 20:00 8 мая до 23:00 9 мая – парковка на площади Революции;
  • с 06:00 до 13:00 – парковка, прилегающая зданию № 2а по ул. Дудинская (на нее будет закрыт въезд со стороны ул. Шахтеров).
Остановка и стоянка транспорта будет запрещена с 20:00 8 мая до 23:00 9 мая на всех перекрытых участках, а также:
  • по ул. Урицкого от ул. Дзержинского до ул. Перенсона;
  • с 20:00 7 мая до 20:00 8 мая – по пр. Мира от ул. Каратанова до площади Мира.
Для проезда транспорта с 07:00 до 17:00 9 мая будет открыто движение налево с проезда от ТРК «Комсомолл» вдоль левого берега р. Кача на через р. Кача по ул. Белинского.
 
Также ограничения на движение и парковку транспорта будут действовать возле мест проведения торжественных мероприятий в других районах города. 
 
В Кировском районе будут временно запрещены:
  • движение транспорта по ул. Академика Вавилова от дома № 43 до дома № 49 с 08:00 до 15:00 9 мая;
  • въезд на парковку, прилегающую к зданию № 80 по ул. Академика Вавилова, с 19:00 8 мая до 15:00 9 мая.
В Ленинском районе будут временно запрещены:
  • движение транспорта по ул. Юности на участке от Центрального проезда до Спортивного проезда с 09:30 до 14:00 9 мая;
  • остановка и стоянка транспорта по ул. Юности на участке от Центрального проезда до Спортивного проезда с 18:00 8 мая до 15:00 9 мая;
  • въезд на парковку, прилегающую к дому № 25 по ул. Юности;
  • остановка и стоянка транспорта по пр. имени газеты «Красноярский рабочий» по четной стороне от дома № 44 до дома № 46 с 18:00 8 мая до 15:00 9 мая.
В Советском районе будет временно запрещено:
  • движение транспорта по ул. Новгородская, ул. Тельмана на участке от пр. Ульяновский (в районе дома № 15 по ул. Тельмана) до ул. Новгородская с 09:00 до 12:00 9 мая.
В Железнодорожном районе будут временно запрещены:
  • движение транспорта по ул. Карла Маркса на участке от ул. Профсоюзов до ул. Робеспьера с 07:00 до 14:00 9 мая;
  • остановка и стоянка транспорта по ул. Карла Маркса на участке от ул. Профсоюзов до ул. Робеспьера с 18:00 8 мая до 14:00 9 мая;
  • въезд на парковку, прилегающую к Красной площади, с 07:00 до 14:00 9 мая.

В Свердловском районе будет временно запрещена:

  • остановка и стоянка транспорта по проезду и по ул. Свердловская вдоль сквера «Под знаменем Победы» с 20:00 8 мая до 17:00 9 мая.
 
Автор: Петр Савельев
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