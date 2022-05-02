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Пасмурно и дождливо: какой будет погода в Красноярке в первую неделю мая

Пасмурно и дождливо: какой будет погода в Красноярке в первую неделю мая
Автор фото: Сергей Филинин. Иллюстрация: vk.com/filinin.photo

Ясные дни Первомая сменятся пасмурными, хоть и относительно теплыми.

#НОВОСТИ
Первая неделя мая в Красноярске будет пасмурной и дождливой. Информация об этом опубликована на сайте Гидрометцентра России.
 
В целом будет тепло, но уже со вторника температура начнет понижаться. Самым холодным днем в итоге станет среда, когда столбики термометров поднимутся не выше 11 градусов. Однако уже в четверг воздух прогреется до 16 градусов. К тому же в этот день в Красноярске обещают включить солнце — единственный раз за неделю. Далее потепление продолжится, но в воскресенье снова будет прохладно — 13 градусов.
 
Ночные температуры будут держаться на уровне 2-5 градусов.
 
Особых ветров в городе не ожидается — 1-6 м/с. Тоже относится и к осадкам.
Пасмурно и дождливо: какой будет погода в Красноярке в первую неделю мая 1
 
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