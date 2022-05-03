Льготная ипотека подешевела на треть

Премьер-министр РФ подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке. Также этим документом ее продлили до конца года.

Ставка по льготной ипотеке снижена с 12% до 9%. Соответствующий документ подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Помимо этого действие программы продлили до конца 2022 года.

Остальные параметры программы остались прежними. Получить льготную ипотеку можно на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства», — рассказали в правительстве.

Напомним, что до 12% ставку по программе льготного ипотечного кредитования подняли после повышения в конце февраля 2022 года ключевой ставки ЦБ до 20% после 9,5%. Тогда же расширили лимиты этой госпрограммы: для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области их увеличили в 4 раза (до 12 млн рублей), а для остальных регионов — в 2 раза (до 6 млн рублей).

Недавно ключевую ставку понизили до 14%. Вероятно, с этим и связано уменьшение ставки по льготной ипотеке.

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