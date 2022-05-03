Льготная ипотека подешевела на треть
Премьер-министр РФ подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке. Также этим документом ее продлили до конца года.
Остальные параметры программы остались прежними. Получить льготную ипотеку можно на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства», — рассказали в правительстве.
Строительные компании все чаще берут паузу, предпочитая дождаться определенности в экономических и политических процессах, прежде чем вкладывать деньги в новые проекты.
Цены выросли, спрос сократился: что происходит с рынком вторички в Красноярске
За 1 квартал 2022 года цены на вторичном рынке жилья в Красноярске выросли на 6%, при этом спрос сократился на 11%.Теперь квадратный метр жилья на вторичке стоит 84 500 руб.
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