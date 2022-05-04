Красноярский бизнес показал максимальный прирост за последние три года
Правда, среди «новорожденных» только микропредприятия.
За первый квартал 2022 года число субъектов малого и среднего бизнеса в Красноярском крае увеличилось на 1 863 и составило 106 443. Такие данные приводит Федеральная налоговая служба.
По степени пророста, это самый большой показатель с 2019 года. Для сравнения: максимум за этот период (до этого момента) был в 2021-м — 1 570 субъектов. Минимальный же был годом ранее — всего 390. В допандемийном 2019 году он был немногим большим 1 000.
Однако подобная динамика пока не привела к восстановлению численности бизнеса в регионе — даже в 2020-м число субъектов МСП в Красноярском крае составляло 107 359, а в 2019 году и вовсе 111 552.
Добавим также, что на начало апреля 2022 года подавляющее большинство субъектов МСП —96,2% — это микропредприятия. Причем все вновь открытые предприятия относятся имено к таковым. Для сравнения: в 2019-м их было 95,9% от общего числа предприятий.
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