Как в мае 2020-го: в Красноярском крае снижается количество заболевших COVID-19

В Красноярском крае продолжает снижаться количество заболевших коронавирусом. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по региону. Так, за последние сутки в 23 территориях края выявили 76 новых заболевших.

Последний раз такое количество больных COVID-19 регистрировалось в первые месяцы распространения инфекции — в мае 2020 года.

«С тех пор в течение двух лет ежедневные цифры были всегда выше», — отметил главный санитарный врач края Дмитрий Горяев.

Однако в Роспотребнадзоре предупредили, что риск распространения коронавирусной инфекции все еще остается высоким.

Отметим, в последнее время на территории региона специалисты все чаще стали выявлять «стелс-омикрон» — его нашли в 70% проб, по которым было проведено полногеномное секвенирование.

Это вид вируса умеет маскироваться — системы тестирования могут принимать его за варианты «Дельта» и др. Кроме того, новый штамм способен обходить вакцины.

Ранее DK.RU сообщал, что несмотря на снижение уровня заболеваемости и отмену коронавирусных ограничений, работодателям Красноярского края по-прежнему рекомендуется соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы, принятые для сдерживания коронавируса.

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