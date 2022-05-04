Как в мае 2020-го: в Красноярском крае снижается количество заболевших COVID-19
В Красноярском крае продолжает снижаться количество заболевших коронавирусом. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по региону. Так, за последние сутки в 23 территориях края выявили 76 новых заболевших.
Последний раз такое количество больных COVID-19 регистрировалось в первые месяцы распространения инфекции — в мае 2020 года.
«С тех пор в течение двух лет ежедневные цифры были всегда выше», — отметил главный санитарный врач края Дмитрий Горяев.
Однако в Роспотребнадзоре предупредили, что риск распространения коронавирусной инфекции все еще остается высоким.
Отметим, в последнее время на территории региона специалисты все чаще стали выявлять «стелс-омикрон» — его нашли в 70% проб, по которым было проведено полногеномное секвенирование.
Это вид вируса умеет маскироваться — системы тестирования могут принимать его за варианты «Дельта» и др. Кроме того, новый штамм способен обходить вакцины.
Ранее DK.RU сообщал, что несмотря на снижение уровня заболеваемости и отмену коронавирусных ограничений, работодателям Красноярского края по-прежнему рекомендуется соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы, принятые для сдерживания коронавируса.
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