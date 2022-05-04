Красноярцы стали чаще интересоваться литературой по саморазвитию и психологией

В Красноярском крае спрос на электронные книги по психологии и саморазвитию за последние 2 месяцы вырос в 1,5 раза.К таким выводам пришли специалисты МегаФона.

Они изучили обезличенные данные абонентов пользователей сервиса «МегаФон Книги».

При этом зарубежным авторам красноярцы доверяют больше — на них приходится 65% скачанных книг.

При этом женщины чаще интересуются семейной и детской психологией, а мужчины — книгами по личному успеху.

В топе популярных книг у женщин — бестселлер Гэри Чепмена «Пять языков любви», книга «Поступай как женщина, думай как мужчина» Стива Харви, и «Секреты спокойствия „ленивой мамы“» Анны Быковой.

Также полезные советы жительницы края часто ищут в произведениях «Как говорить, чтобы дети слушали, и как слушать, чтобы дети говорили» Адель Фабер и Элейн Мазлиш и «Счастливая жена. Как вернуть в брак близость, страсть и гармонию» Лоры Дойл.

У мужчин популярными стали книги о личной эффективности и саморазвитии — более 80% абонентов компании «МегаФон» читали литературу именно такой тематики.

В топе у представителей сильного пола оказались такие популярные книги как «Подсознание может все» Джона Кехо, бестселлер «НИ СЫ» Джены Синсеро, «Думай и богатей» Наполеона Хилла и «Красная таблетка. Посмотри правде в глаза!» Андрея Курпатова.

Отметим, чаще всего литературой по саморазвитию интересуются читатели в возрасте от 35 до 40 лет.

Ранее DK.RU сообщал, что 60% жителей Красноярского края планируют большую часть времени в 2022 году тратить на саморазвитие.

При этом в России с приходом пандемии спрос на курсы по личностному развитию вырос в разы.

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