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До 500 млн рублей за IT-решения: красноярские компании приглашают на конкурс

До 500 млн рублей за IT-решения: красноярские компании приглашают на конкурс
Иллюстрация: pixabay.com

Компании Красноярского края смогут выиграть грант в 500 млн рублей за отечественные IT-решения. В этом году объем грантов увеличен с 50 до 80% от стоимости проекта.

#НОВОСТИ

Конкурс проводит Российский фонд развития информационных технологий .

В нем смогут принять участие компании региона, которые разрабатывают отечественное программное обеспечение или программно-аппаратные комплексы.

Как рассказали в правительстве края, компании региона уже проявили активность: за первые 3 для после старта через сайт «Госуслуги» поступило более 100 заявок. Чтобы рассмотреть их в срок, РФРИТ увеличил количество специалистов.

«Мы отмечаем большой спрос на грантовое финансирование: за первый день поступило столько же заявок, сколько за четыре месяца в 2021 году», — сообщил генеральный директор РФРИТ Александр Павлов.

Отметим, сначала проектам предстоит пройти публичную защиту перед экспертами и грантовым комитетом, затем сотрудники РФРИТ помогут компаниям подготовить формальную часть заявки на получение гранта.

За минувшие два года такие гранты от правительства уже получили более 370 российских проектов и компаний, общая сумма поддержки составила 12,5 млрд рублей.

Добавим, прием заявок будет идти на сайте фонда до 30 октября 2024 года.

Ранее DK.RU cообщал, что в Красноярском крае ищут правообладателей программного обеспечения. Обязательное условие — ПО должно быть включено в реестр отечественного.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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