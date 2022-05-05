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Обновленный FRESCO в Красноярске открывается завтра

Обновленный FRESCO в Красноярске открывается завтра
Иллюстрация: t.me/modno15minut

Первые дни ресторан будет работать в формате вечерних ужинов с ограниченным меню. Позже появятся и завтраки.

#НОВОСТИ
Ресторан FRESСO, переехавший в район Театральной площади Красноярска, начнет работать с 6 мая 2022 года. Сообщение об этом появилось в соцсетях заведения.
 
Техническое открытие ресторана состоится сегодня — для узкого круга приглашенных. А с завтрашнего дня он будет работать для всех желающих.
Мы открываем свои двери для всех гостей с 6 по 8 мая в формате вечерних ужинов с 17:00», — написано в посте ресторана.
Для первых гостей приготовлен авторский сет из хитов заведения — всего шесть курсов.
 
Как рассказал DK.RU владелец FRESCO Хаям Аминов, начиная с 9 мая ресторан будет работать с 12 часов, а примерно через месяц здесь появятся завтраки и он станет открываться рано утром.
 
Переезд ресторана Аминов затеял еще осенью прошлого года, мотивировав это тем, что заведение переросло прежнее место. Предполагалось, что откроется новый FRESCO в середине апреля. Но, по словам Аминова, возникли некоторые сложности с технической частью и подготовкой персонала, которые не позволили открыться в назначенный срок.
Нам хотелось, чтобы все было отлично, а на тот момент добиться этого мы не могли», — сказал он.
Про объем инвестиций в переезд и открытие нового FRESCO ресторатор говорить не стал, но уточнил, что речь идет о сумме более 100 млн рублей.
 
Обновленный FRESCO расположен в подземном гроте под Театральной площадью. Его интерьер исполнен в соответствующей эстетике с облегчающими элементами («парящие» столы, букеты сухоцветов и т.п.). Рассчитано заведение на 180 мест. Средний чек — порядка 2 500 рублей.
 
Обновленный FRESCO в Красноярске открывается завтра 1
 
«Старый» FRESCO — на пр. Мира — Аминов также планирует сохранить, переформатировав в ресторан азиатской кухни.
Сейчас там идет реконструкция. Открыться планируем в горизонте 5-6 месяцев», — рассказал он.
Помимо этого в планах Аминова вернуть на гастрономическую карту Красноярска ресторан «17 узбеков», который он закрыл в конце 2020 года. Правда, скорее всего с другим названием, но той же — восточной — направленностью. Как говорит ресторатор, это должно произойти к концу этого года.
 
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Поводом для этого стало недовольство гостей отсутствием полной преемственности в меню и интерьере.

Автор: Евгений Волошинский
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