Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 30.04
71,02
74,55
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Бывшего чиновника из Красноярского края подозревают в махинациях с квартирой

Бывшего чиновника из Красноярского края подозревают в махинациях с квартирой
Иллюстрация: pixabay.com

Экс-главу посёлка Раздолинск Мотыгинского района подозревают в махинациях с жильём. В отношении него возбудили уголовное дело по двум статьям. Бюджету причинен ущерб почти на 4 млн рублей.

#НОВОСТИ

Прокуратура Мотыгинского района установила, что в октябре 2021 года по поручению главы посёлка Раздолинск был заключён договор социального найма квартиры с его родственником.

Однако законных оснований для этой сделки не было. Позже родственник приватизировал жильё.

В уже в декабре 2021 года глава посёлка вновь приобрёл указанную квартиру в муниципальную собственность, чтобы предоставить ее жителям аварийных домов

На это были потрачены бюджетные средства, в результате действий должностных лиц муниципальному бюджету причинён ущерб на сумму более 3,8 млн рублей.

В отношении бывшего главы поселка следователи возбудили уголовное дело по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Халатность».

Ранее DK.RU сообщал, что бизнесмен из Красноярского края недоплатил в бюджет более 500 млн рублей налогов, в результате чего в отношении него было возбуждено уголовное дело возбуждено по статье «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере».

 

Читайте также:

 

Автор: Юлия Тарабан
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Пасмурно и дождливо: какой будет погода в Красноярке в первую неделю маяПасмурно и дождливо: какой будет погода в Красноярке в первую неделю мая
  • «Мест нет»: компания «Водоходъ» распродала почти все места на круизы по Енисею«Мест нет»: компания «Водоходъ» распродала почти все места на круизы по Енисею
  • «Есть производства, где иностранных комплектующих хватит до декабря, а дальше — непонятно»«Есть производства, где иностранных комплектующих хватит до декабря, а дальше — непонятно»
  • «Там кусочек земли взяли, тут»: в Красноярске появится большой парк с бассейнами«Там кусочек земли взяли, тут»: в Красноярске появится большой парк с бассейнами
  • Пост сдал — пост принялПост сдал — пост принял
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.