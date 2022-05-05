Бывшего чиновника из Красноярского края подозревают в махинациях с квартирой

Экс-главу посёлка Раздолинск Мотыгинского района подозревают в махинациях с жильём. В отношении него возбудили уголовное дело по двум статьям. Бюджету причинен ущерб почти на 4 млн рублей.

Прокуратура Мотыгинского района установила, что в октябре 2021 года по поручению главы посёлка Раздолинск был заключён договор социального найма квартиры с его родственником.

Однако законных оснований для этой сделки не было. Позже родственник приватизировал жильё.

В уже в декабре 2021 года глава посёлка вновь приобрёл указанную квартиру в муниципальную собственность, чтобы предоставить ее жителям аварийных домов

На это были потрачены бюджетные средства, в результате действий должностных лиц муниципальному бюджету причинён ущерб на сумму более 3,8 млн рублей.

В отношении бывшего главы поселка следователи возбудили уголовное дело по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Халатность».

Ранее DK.RU сообщал, что бизнесмен из Красноярского края недоплатил в бюджет более 500 млн рублей налогов, в результате чего в отношении него было возбуждено уголовное дело возбуждено по статье «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере».

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