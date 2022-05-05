Предприятия красноярского общепита нарастили финансовый оборот

Финансовый оборот предприятий общепита в Красноярском крае вырос на 32%. Более 34 млн рублей красноярцы оставили в кафе и ресторанах в 2021 году. Данные обнародовал Красноярскстат.

Получается, что каждый житель края оставил в прошлом городу около 12 тыс. рублей. И это на 3,5 тысячи рублей больше, чем в 2020 году.

Всего за прошлый год оборот составил 34,1 млрд рублей, это на 32% больше, чем в пандемийном 2020-м.

Отметим, основу красноярского общепита составляют предприятия малого бизнеса. При этом 12% компаний принадлежат индивидуальным предпринимателям.

Прирост их оборота в прошлом году составил 52%, тогда как у крупных ресторанных сетей он равен 19,5%.

Ранее DK.RU рассказывал, что известный ресторанный холдинг Bellini group сменил «имя» и логотип. Новое «имя» — BELLINI Gastronomic Ecosystem. Такой ребрендинг был приурочен к 18-летию холдинга.

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