Предприятия красноярского общепита нарастили финансовый оборот
Финансовый оборот предприятий общепита в Красноярском крае вырос на 32%. Более 34 млн рублей красноярцы оставили в кафе и ресторанах в 2021 году. Данные обнародовал Красноярскстат.
Получается, что каждый житель края оставил в прошлом городу около 12 тыс. рублей. И это на 3,5 тысячи рублей больше, чем в 2020 году.
Всего за прошлый год оборот составил 34,1 млрд рублей, это на 32% больше, чем в пандемийном 2020-м.
Отметим, основу красноярского общепита составляют предприятия малого бизнеса. При этом 12% компаний принадлежат индивидуальным предпринимателям.
Прирост их оборота в прошлом году составил 52%, тогда как у крупных ресторанных сетей он равен 19,5%.
Ранее DK.RU рассказывал, что известный ресторанный холдинг Bellini group сменил «имя» и логотип. Новое «имя» — BELLINI Gastronomic Ecosystem. Такой ребрендинг был приурочен к 18-летию холдинга.
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