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Современный ЖК вместо аварийных домов: в Красноярске готовятся построить «Космос»

Современный ЖК вместо аварийных домов: в Красноярске готовятся построить «Космос»
Иллюстрация: Sibdom.ru

Территория под ЖК «Космос» на пересечении пр. Свободный и ул. Маерчака готовится к изменениям. Проект подписал мэр города. Изменения касаются параметров строительства и носят технический характер.

#НОВОСТИ

«В документе прописали, что эти параметры являются предельными. То есть меньше можно, больше нельзя. Функциональная зона не менялась. Проектом устанавливаются только предельные параметры разрешённого строительства», — пояснили Gornovosti в мэрии.

Там отметили, что на данный момент застройщик не обращался за разрешением на строительство, поэтому все детали проекта будут понятны позже.

Отметим, новый жилой комплекс «Космос» появится на месте двухэтажных кирпичных бараков. Сносить дома и строить новые будет ФСК «Готика». Компания возведет три 16-этажных высотки с подземной многоуровневой парковкой.

sibdom.ru

Ориентировочно первый дом должны сдать в 2024 году, весь жилой комплекс — к 2028 году.

Ранее мэр Красноярска Сергей Еремин рассказывал о планах по благоустройству ул. Маерчака. Здесь планировали модернизировать ливневки, освещение и расширить дорогу до 4-х полос.

Кроме того, как сообщал DK.RU, на ул. Маерчака уже построили самую большую в Сибири платную парковку. Возвели ее в рекордные сроки — всего за 100 дней.

Паркинг рассчитан на 807 машиномест, часть из которых адаптирована для маломобильных групп населения.

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Автор: Юлия Тарабан
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