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Следкому Красноярского края назначили руководителя

Следкому Красноярского края назначили руководителя
Иллюстрация: krk.sledcom.ru

До этого он почти два года руководил СК в качестве исполняющего обязанности.

#НОВОСТИ
Полковника юстиции Алексея Еремина официально утвердили в статусе руководителя Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
 
Как рассказали в пресс-службе краевого Следкома, службу в ведомстве Еремин начал в 2011 году. В 2017 году был назначен замом главы Следственного комитета по Красноярскому краю, в 2019-м его повысили до первого заместителя.
 
В сентябре 2020-го, после перевода тогдашнего руководителя краевого СК Андрея Потапова в Кабардино-Балкарию, Еремина назначили временно исполняющим его обязанности.
 
В новой должности Алесей Еремин будет работать пять лет.
 
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Автор: Петр Савельев
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