Следкому Красноярского края назначили руководителя

До этого он почти два года руководил СК в качестве исполняющего обязанности.

Полковника юстиции Алексея Еремина официально утвердили в статусе руководителя Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Как рассказали в пресс-службе краевого Следкома, службу в ведомстве Еремин начал в 2011 году. В 2017 году был назначен замом главы Следственного комитета по Красноярскому краю, в 2019-м его повысили до первого заместителя.

В сентябре 2020-го, после перевода тогдашнего руководителя краевого СК Андрея Потапова в Кабардино-Балкарию, Еремина назначили временно исполняющим его обязанности.

В новой должности Алесей Еремин будет работать пять лет.

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