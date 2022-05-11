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«Спорт на стоп»: интерес красноярцев к фитнес-центрам и прочей физкультуре снизился

«Спорт на стоп»: интерес красноярцев к фитнес-центрам и прочей физкультуре снизился
Иллюстрация: pixabay.com

Если в сегменте занимающихся самостоятельно отток примерно одинаков по гендерным категориям, то спортзалы покинули преимущественно женщины.

#НОВОСТИ
Количество жителей Красноярского края, занимающихся физкультурой и спортом, в 2021 году сократилось на 14,5% по отношению к 2020-му. Такие данные опубликованы аналитической службой аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, на основе данных опроса, проведенного Росстатом.
 
Так, в сегменте занимающихся самостоятельно сокращение составило 15,9%. Причем, здесь «лидируют» мужчины — перестали уделять время спорту 16,2% из них, против 15,7% у женщин.
 
Спортзалы же и фитнес-центры недосчитались 12,3% аудитории, которая была в 2020 году. Основной отток здесь обеспечили женщины, 22,3% которых перестали посещать подобные места. Мужская же аудитория спортзалов сократилась лишь на 1,8%.
 
В целом в Красноярском крае по итогу 2021 года систематически спортом занималось 651 130 человек.
 
В целом же по России количество людей, занимающихся спортом самостоятельно, сократилось на 11,5%, а организованно — на 26,2%.
 
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Автор: Петр Савельев
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