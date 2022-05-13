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Красноярский край почти полностью перевели на особый противопожарный режим

Красноярский край почти полностью перевели на особый противопожарный режим
Иллюстрация: 24.mchs.gov.ru

Исключение пока сделали только для самых северных территорий региона. Возможно так ОПР введут позже.

#НОВОСТИ
Особый противопожарный режим (ОПР) распространили практически на всю территорию Красноярского края, сообщили в правительстве региона.
С 13 мая ОПР действует в 56 муниципалитетах из 61. Решение о введении режима в самых северных территориях региона примут позже — по условиям погоды», — говорят власти.
В территориях, где введен ОПР запрещено посещать леса, разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, а также проводить любые пожароопасные работы в границах муниципальных образований и даже на дачах с огородами.
 
Нарушителей ОПГ ждут штрафы:
 
  • для граждан — от 2 тыс. руб. до 4 тыс. руб.;
  • для должностных лиц — от 15 тыс. руб. до 30 тыс. руб.;
  • для предпринимателей — от 30 тыс. руб. до 40 тыс. руб.;
  • для юридических лиц — от 200 тыс. руб. до 400 тыс. руб.
 
Напомним, что в прошлую субботу в Красноярском края, из-за ухудшения погоды и людской халатности, случилось несколько крупных пожаров, в результате которых сгорело более 500 домов и несколько человек погибло.
Подавляющее большинство возгораний сейчас — это дело рук человека. В крае за выжигание сухой травянистой растительности уже возбуждено более 1960 дел об административном правонарушении, более 140 человек привлечены к ответственности», — рассказал заместитель председателя правительства Красноярского края Сергей Козупица.
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На строительство новых домов для погорельцев бюджет края выделит 4 млрд рублей

Все жилищные вопросы будут решены до конца лета. Об этом губернатор края Александр Усс сообщил президенту Владимиру Путину на совещании по ситуации с пожарами.

 

Автор: Петр Савельев
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