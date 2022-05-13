Красноярский край почти полностью перевели на особый противопожарный режим
Исключение пока сделали только для самых северных территорий региона. Возможно так ОПР введут позже.
Особый противопожарный режим (ОПР) распространили практически на всю территорию Красноярского края, сообщили в правительстве региона.
С 13 мая ОПР действует в 56 муниципалитетах из 61. Решение о введении режима в самых северных территориях региона примут позже — по условиям погоды», — говорят власти.
В территориях, где введен ОПР запрещено посещать леса, разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, а также проводить любые пожароопасные работы в границах муниципальных образований и даже на дачах с огородами.
Нарушителей ОПГ ждут штрафы:
- для граждан — от 2 тыс. руб. до 4 тыс. руб.;
- для должностных лиц — от 15 тыс. руб. до 30 тыс. руб.;
- для предпринимателей — от 30 тыс. руб. до 40 тыс. руб.;
- для юридических лиц — от 200 тыс. руб. до 400 тыс. руб.
Напомним, что в прошлую субботу в Красноярском края, из-за ухудшения погоды и людской халатности, случилось несколько крупных пожаров, в результате которых сгорело более 500 домов и несколько человек погибло.
Подавляющее большинство возгораний сейчас — это дело рук человека. В крае за выжигание сухой травянистой растительности уже возбуждено более 1960 дел об административном правонарушении, более 140 человек привлечены к ответственности», — рассказал заместитель председателя правительства Красноярского края Сергей Козупица.
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