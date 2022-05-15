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Красноярск на неделе ожидает летняя жара

Красноярск на неделе ожидает летняя жара
Иллюстрация: kolumbiann.ru

Наступающая рабочая неделя в Красноярске будет жаркой и слегка ветреной, — сообщают синоптики Гидрометцентра.

#НОВОСТИ

В понедельник 16 мая в краевом центре ожидается +25оС днем, +14оС, пасмурно.

Во вторник днем +28оС, переменная облачность, без осадков. Ночью +8оС.

В среду 18 мая днем +30оС, ночью +13оС, пасмурно.

В четверг 19 мая днем рекордные +31оС, облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Ночью +13оС.

В пятницу 20 мая днем +25оС, дождь, возможна гроза. Ночью +12оС.

Всю неделю ожидается ветер скоростью 7…18 км/ч.

Красноярск на неделе ожидает летняя жара 1
Foreca.com

 

Автор: Петр Савельев
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