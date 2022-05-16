Контейнерные перевозки по КрасЖД продолжают расти

По итогам прошлого года в этом сегменте грузовых отправлений было зафиксировано снижение объемов. В этом же году они снова вернулись к росту.

За четыре месяца 2022 года по Красноярской железной дороге было перевезено 83 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU). Это на 21% больше, чем за аналогичный период 2021-го, сообщила пресс-служба магистрали.

Основная масса этих контейнеров отправилась за рубеж — - 60,6 тыс. ДФЭ (+18%). Остальные 22,4 тыс. ДФЭ (+30%) — это перевозки внутри страны.

Во всех направлениях за январь-апрель 2022 года контейнерами по КрасЖД было перевезено 1,1 млн тонн грузов (+16,1%). Для этого понадобилось 67 тс. ДФЭ. В частности:

лесные грузы — 47,2 тыс. контейнеров ДФЭ (+16,8%);

цветные металлы — 5,9 тыс. (+6,7%);

остальные и сборные грузы — 5 тыс. (+35,1%);

химикаты и сода — 4,3 тыс. (на уровне 2021 года);

руда цветная и серное сырье — 1,7 тыс. (+70,5%);

машины, станки, двигатели — 222 ДФЭ (+49%).

Стоит отметить, что по итогам 2021 года контейнерные перевозки по КрасЖД потеряли 6% от того, что было в 2020-м. Однако уже по итогу первого квартала этого года был отмечен рост на 38,7%.

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