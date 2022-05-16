Дни предпринимательства: 60 мероприятий для бизнесменов. Бесплатно
В Красноярском крае пройдут Дни предпринимательства, в рамках которых соберутся собственники бизнеса, топ-менеджеры, руководители, ИП и самозанятые.
В период 23…27 мая на различных площадках в офлайн и онлайн-формате запланировано более 60 мероприятий: круглые столы, деловые игры, семинары, мастер-классы, тренинги, экскурсии. Участие бесплатное.
Программа Дней предпринимательства составлена с учетом текущей экономической ситуации, и я уверена, что она будет максимально полезна представителям бизнеса разного масштаба. Так как предусмотрен и онлайн-формат, то принять участие во многих мероприятиях смогут предприниматели из любого населенного пункта Красноярского края. Напомню, что сегодня в регионе работают более 106 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса и 80 тыс. самозанятых», — рассказала Татьяна Бочарова, руководитель агентства развития малого и среднего предпринимательства края.
Федеральные и региональные эксперты расскажут о налоговой безопасности, финансовых продуктах, плюсах и минусах самозанятости, секретах управления персоналом, продвижении в социальных сетях, путях реализации органической продукции, развитии женского и социального предпринимательства и т.д. Отдельные мероприятия предусмотрены для инноваторов, экспортеров и молодых предпринимателей.
В течение пяти дней мы обсудим различные темы: бизнес, взаимодействие с властью, актуальные меры поддержки, работу с персоналом, логистику, экспорт в новых реалиях и многое другое. Это хорошая возможность для жителей и владельцев бизнеса со всего региона найти точки роста для своего дела, новых партнеров, узнать о возможностях развития бизнеса в России и других странах. На Дни предпринимательства необходимо будет зарегистрироваться. Если кто-то не сможет присоединиться очно, будет возможность подключиться онлайн», – сообщил Александр Граматунов, руководитель региональной сети центров «Мой бизнес».
Полная программа и регистрация на мероприятия на сайте дни-предпринимательства.рф.
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