Красноярцы не останутся без техники и электроники

2Федеральный ритейлер Ситилинк открыл еще один магазин в городе Красноярске в полноформатном режиме, где на складе будут храниться более 5000 товарных позиций для моментального выкупа.

В магазине можно найти все для дома, дачи и офиса на любой бюджет — стиральные машины, духовки, ноутбуки и даже газонокосилки — более 150 000 наименований от более 1000 мировых брендов стали доступнее. Например, стоимость мультиварки начинается от 1,5 тысяч рублей, а утюг можно приобрести от 900 рублей. Любой товар доставят в Красноярск течение 2-3 дней в торговую точку или на дом, если товара не окажется в наличии в магазине.

Мы открыли новый магазин, чтобы обеспечить красноярцев техникой и электроникой. Несмотря на ограничения в поставках части товаров, мы также сохраняем бесперебойную работу бизнеса корпоративных клиентов», — отметил Карачаев Никита, управляющий магазином.

Нестандартный «бесполочный» формат магазинов Ситилинка, хоть и непривычный для многих, уверенно доказывает свою эффективность. Выбрать любой товар можно на большом терминале с электронным каталогом и получить уже через несколько минут прямо на месте. Продавцы-консультанты всегда готовы прийти на помощь при выборе товара и сориентировать по ассортименту.

За первую неделю работы нового магазина красноярцы активно начали осваивать магазин и остаются довольны. Для новых покупателей в магазине действует акция «Клубная карта новым клиентам при покупке от 100 рублей». Открытие нового магазина стало хорошей новостью не только для жителей города, но также юридических лиц, с которыми Ситилинк сотрудничает не первый год.

Новый магазин на Ладо Кецховели, 37 уже третий полноформатный магазин в городе, расположенный на пересечении плотных транспортных потоков, соединяющих район с центром города, обеспечивает особую доступность для жителей Центрального, Октябрьского и Железнодорожного районов города.