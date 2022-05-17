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Руководство прокуратуры Красноярского края отчиталось о доходах

Руководство прокуратуры Красноярского края отчиталось о доходах
Иллюстрация: yandex.ru

Прокуратура Красноярского края опубликовала декларации о доходах и имуществе своих сотрудников за 2021.

#НОВОСТИ
Роман Тютюник

Руководство прокуратуры Красноярского края отчиталось о доходах 1

Глава ведомства заработал свыше 4,6 млн рублей, что на 0,6 млн больше, чем в 2020. Его супруга получила доход 0,6 млн рублей. В собственности прокурора края и его супруги недвижимость и автомобиль отсутствует, однако в пользовании имеется три квартиры (50, 134 и 138 кв. м).

Виталий Степанов

Первый заместитель прокурора края указал доход в размере 4,4 млн рублей, его супруга заработала 0,35 млн руб. В пользовании имеется квартира 130 кв. м. Кроме того, супруга вице-прокурора края владеет автомобилями Audi Q5 и Lexus РХ-350.

Годовой доход трех других заместителей — Дмитрия Седых, Евгения Мостового и Павла Андреева составляет порядка 2,4 млн рублей.

Виталий Пацан

Прокурор Красноярска заработал в 2021 более 3 млн рублей, в собственности автопарк из Mitsubishi Outlander и Honda CR-V. В пользовании прокурора столицы края имеется квартира площадью 66 кв. м.

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Автор: Петр Савельев
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