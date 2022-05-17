Новый заповедник появится в Красноярском крае

Новую особо охраняемую природную территорию (ООПТ) создадут в Енисейском районе Красноярского края.

Новый заповедник будет носить название — памятник природы «Сосновый бор в Енисейском лесничестве», — сообщает Минэкологии края.

Такое решение было принято 17 мая на заседании правительства региона.

Павел Борзых, глава Минэкологии края, заявил, что создание новой заповедной территории предусмотрено концепцией развития и размещения ООПТ краевого значения до 2030 года.

В периметр нового «памятника природы» площадью порядка 780 га будут включены

малонарушенные лесные и пойменные равнинные ландшафты таежной зоны Средней Сибири в границах Енисейского лесничества».

Под охрану будут поставлены:

ландшафтный комплекс,

сосновый бор,

редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных и растений.

Доступ жителям на территорию заповедника останется открытым. Однако охранным режимом будет запрещено заготавливать древесину, проводить геологические изучения, разведку и добычу полезных ископаемых, а также возводить объекты капитального строительства», — пояснил г-н Борзых.

Читайте далее